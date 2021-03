Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định tặng bằng khen Văn phòng đại diện Báo Thanh Niên

Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định tặng VPĐD Báo Thanh Niên tại khu vực Trung Trung bộ - Bắc Tây nguyên Ảnh: Bảo Huy

Trong giai đoạn 2018 - 2020, cùng với việc tích cực thông tin trên mặt báo về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh Bình Định , các gương điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất, kinh doanh , học tập; VPĐD Báo Thanh Niên tại khu vực Trung Trung bộ - Bắc Tây nguyên còn tích cực tổ chức cứu trợ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt ở Bình Định, với số tiền trên 3 tỉ đồng.

Đại diện Báo Thanh Niên (bên trái) trao tiền hỗ trợ một hộ dân có nhà sập do bão lũ ở H.Tuy Phước ẢNH: BẢO HUY

Trong đó đáng chú ý là các đợt: Hỗ trợ cho các hộ bị thiệt hại do mưa lũ cuối năm 2018 và các hộ bị bệnh tật, khó khăn trên địa bàn tỉnh với số tiền gần 1 tỉ đồng; Hỗ trợ 20 nhà sập hoàn toàn do bão số 5 và số 6 năm 2019 ở 2 huyện Tuy Phước và Phù Cát, mỗi hộ 50 triệu đồng để xây lại nhà mới (tổng cộng 1 tỉ đồng); Hỗ trợ 3.000 m tôn (trị giá 300 triệu đồng) lợp lại nhà cho hàng trăm hộ dân ở H.Tuy Phước; Hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão số 9 năm 2020 ở H.Hoài Ân và TX.Hoài Nhơn tổng cộng gần 1 tỉ đồng.

Đồng thời từ nguồn tiền do bạn đọc khắp nơi ủng hộ, từ năm 2018 đến năm 2020, Báo Thanh Niên đã trao tổng cộng gần 4 tỉ đồng cho các hoàn cảnh gặp khó khăn do bệnh tật trên địa bàn tỉnh Bình Định. Qua đó đã góp phần giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai, bệnh tật, vượt qua khó khăn trước mắt, ổn định cuộc sống.

Đại diện Báo Thanh Niên (bên phải) làm thủ tục trao tiền hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn ở Bình Định ẢNH: BẢO HUY

VPĐD Báo Thanh Niên tại khu vực Trung Trung bộ - Bắc Tây nguyên đạt được các kết quả nêu trên là do sự chỉ đạo kịp thời của Ban Biên tập Báo Thanh Niên và sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các cơ quan chức năng ở tỉnh Bình Định.