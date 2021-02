Chủ tịch UBND Bình Định Nguyễn Phi Long: Phòng dịch Covid-19 quyết liệt nhưng không nóng vội

Chị Nga, vợ anh Trần Văn Trí, nạn nhân trong vụ bị nghi can cướp giật tông xe khiến tử vong, khóc nghẹn khi nhắc đến câu hỏi của con gái 5 tuổi: 'Ba đi vài ngày sẽ về hả mẹ ?'.

Đang đi dạo dọc bờ biển thì phát hiện 4 em học sinh lớp 6 bị đuối nước, nam thanh niên 20 tuổi ở Quảng Nam lao ra vùng biển xoáy cứu sống được 3 em, 1 em không may tử vong.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc , Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, lãnh đạo Bộ Công an đã bấm nút chính thức khai trương Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Hệ thống sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân

Thượng tá Lê Phú Thạnh, Trưởng công an H.Châu Phú, được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Công an tỉnh An Giang.