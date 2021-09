Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị giao công an làm rõ F0 khai báo không trung thực

Chiều nay 28.9, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị phát thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng tại buổi làm việc với H.Cam Lộ về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 vào sáng cùng ngày. Trong đó, đáng chú ý có nội dung chỉ đạo Công an tỉnh làm rõ việc F0 khai báo y tế không trung thực, làm lây lan dịch bệnh.

Tại cuộc họp, ông Hưng cho rằng ổ dịch tại thôn Lâm Lang ( xã Cam Thủy , H.Cam Lộ) đã trải qua thời gian khá dài, ca F0 đầu tiên trong chùm ca bệnh này là ông L.P.T. (trú thôn Lâm Lang) không phải xuất phát từ chuỗi lây nhiễm ở TP.Đông Hà, mà nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, khai báo không trung thực về phương tiện, thời gian, địa điểm đến và những người người tiếp xúc.

Bên cạnh đó, các F1 đi lại nhiều, liên quan đến nhiều địa điểm có lượng người giao dịch lớn như trường học, chợ, ngân hàng, đám tang…

Liên quan đến chùm ca bệnh ở Cam Thủy (H.Cam Lộ), hàng chục giáo viên và học sinh mầm non, tiểu học phải đi cách ly tập trung. THANH LỘC

Chính vì thế, ngoài việc giao Sở Y tế cùng địa phương thực hiện các biện pháp chuyên môn chống dịch, ông Võ Văn Hưng giao Công an tỉnh Quảng Trị chỉ đạo Công an H.Cam Lộ, Công an H.Hướng Hóa phối hợp với Sở Y tế và các địa phương liên quan khẩn trương truy vết, tìm kiếm các F1, F2 liên quan đến bệnh nhân L.P.T. để thực hiện các biện pháp khẩn cấp phòng chống dịch. Đồng thời, chỉ đạo làm rõ mục đích, tính không trung thực trong khai báo y tế, làm lây lan dịch bệnh, củng cố hồ sơ để khởi tố những cá nhân liên quan (nếu vi phạm pháp luật).