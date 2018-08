Chủ tịch xã đánh bạc bị đình chỉ sinh hoạt Đảng, đình chỉ công tác

tin liên quan Một chủ tịch xã bị khởi tố về tội đánh bạc Ngày 16.8, tin từ UBND H.Đắk Song cho biết Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Xuân Thanh đã ký quyết định về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Hồng Phong , Chủ tịch UBND xã Nâm N’Jang, kể từ ngày 15.8.



Ông Phong bị đình chỉ công tác để phục vụ công tác điều tra theo quyết định khởi tố bị can ngày 31.7 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông về hành vi đánh bạc

Đồng thời, Chủ tịch UBND H.Đắk Song cũng có quyết định giao ông Phạm Quang Nam, Phó chủ tịch UBND xã Nâm N’Jang, phụ trách điều hành UBND xã Nâm N’Jang kể từ ngày 15.8.

Trước đó, ngày 14.8, Huyện ủy Đắk Song ban hành quyết định đình chỉ sinh hoạt cấp ủy (gồm Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó bí thư Đảng ủy) đối với ông Nguyễn Hồng Phong, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nâm N’Jang, kể từ ngày 15.8.

Như Thanh Niên đã thông tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã gửi thông báo số 443 ngày 31.7 đến Huyện ủy Đắk Song về việc khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 4.8 đến 31.10 đối với ông Nguyễn Hồng Phong (43 tuổi, trú xã Đắk N’Drung, H.Đắk Song) về tội đánh bạc.

Theo thông báo này, vào ngày 25.7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt quả tang vụ đánh bạc tại tổ dân phố 2, TT.Đức An, H.Đắk Song; trong đó có ông Nguyễn Hồng Phong tham gia. Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Phong.

Thời điểm bị bắt quả tang đánh bạc, ông Phong đang giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Nâm N’Jang.