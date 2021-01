Chủ tiệm sửa xe mang 'Su Xì Po' của khách cầm 80 triệu đồng ra đầu thú

Sáng nay, 24.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Châu Thành, tỉnh An Giang cho biết, sau thời gian trốn lệnh truy nã nguy hiểm về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (chiếc xe "Su Xì Po"), Nguyễn Đức Mạnh (19 tuổi, trú xã An Hòa, H.Châu Thành) đã đến công an đầu thú.

Nguyễn Đức Mạnh tại Cơ quan Công an Ảnh: Công an cung cấp

Theo kết quả điều tra, khoảng tháng 4.2020, anh Lương Thành Nhân (33 tuổi, trú xã An Hòa, H.Châu Thành, An Giang) mang chiếc xe mô tô biển kiểm soát 67B2-045.79, nhãn hiệu Suzuki loại Sport 110 (còn gọi Su Xì Po ) đến tiệm sửa xe của Mạnh gửi, nhờ sửa xe. Do có việc phải đi TP.HCM để làm ăn nên anh Nhân giao cho Mạnh giấy chứng nhận đăng ký xe để Mạnh tiện việc chạy thử xe khi sửa.

Đến ngày 12.6, do cần tiền tiêu xài nên Mạnh đem chiếc xe của anh Nhân đi cầm cố được 80 triệu đồng. Sau đó, anh Nhân về địa phương nhiều lần đến tiệm sửa xe của Mạnh để lấy xe nhưng Mạnh viện nhiều lý do nói dối anh Nhân, rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Nghi chủ tiệm sửa xe này đã chiếm đoạt chiếc "Su Xì Po" của mình nên anh Nhân đến công an tố giác Mạnh.

Cơ quan công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Mạnh, nhưng Mạnh đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 11.1.2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Châu Thành ra quyết định truy nã nguy hiểm đối với Mạnh về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Đến chiều 22.1, Mạnh đến công an đầu thú và khai nhận hành vi chiếm đoạt chiếc "Su Xì Po".