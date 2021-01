Trốn truy nã 10 năm, ra đầu thú ở khu cách ly tập trung Bạc Liêu

Theo tài liệu của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang, Hợp nguyên là kế toán tại Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở xã Trù Hựu, H.Lục Ngạn. Trong thời gian làm kế toán, Hợp có hành vi lập khống chứng từ để rút tiền, nhận tiền gửi của khách hàng nhưng không nhập tiền vào quỹ mà sử dụng vào mục đích cá nhân; lập khống hồ sơ vay để rút tiền tại Quỹ tín dụng của xã Trù Hựu. Phát hiện hành vi phạm tội của Hợp, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố bị can về tội tham ô tài sản . Tuy nhiên, Hợp đã bỏ trốn khỏi nơi ở. Ngày 1.9.2011, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định truy nã đối với Hợp.