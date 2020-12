Chủ xe khách ở Thái Bình bị côn đồ hành hung: Họ xin tôi rút đơn!

Trước đó, ngày 11.12, Thanh Niên đã đăng tải bài viết “Lái xe khách ở Thái Bình cầu cứu vì bị côn đồ đánh đập” phản ánh việc anh Nguyễn Minh Lập (31 tuổi, ngụ thôn Đông, xã Tây Giang, H.Tiền Hải), chủ xe khách 29 chỗ mang biển số 17B-011.43, khi đang lái xe khách tuyến cố định (Tiền Hải, Thái Bình đến Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội) thì bị một nhóm người hành hung gây thương tích và đập phá xe. Vụ việc xảy ra ngày 10.12. Sáng 14.12, ông Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, ký công văn gửi Công an tỉnh Thái Bình, Sở GTVT tỉnh Thái Bình yêu cầu điều tra, xử lý vụ việc theo phản ánh của Báo Thanh Niên. Khoảng 17 giờ chiều ngày 14.12, Công an tỉnh Thái Bình, Công an TP.Thái Bình đã bắt giữ Nguyễn Văn Cường (42 tuổi, thường gọi Cường "Dụ", ngụ P.Kỳ Bá, TP.Thái Bình) là Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ vận tải Phúc Cường và một số đàn em, đồng thời khám xét văn phòng công ty, thu giữ nhiều hung khí, tài liệu. Ngày 15.12, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thái Bình đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Cường cùng 2 đàn em là Vũ Thành Vinh (26 tuổi, ngụ thôn Tống Văn, xã Vũ Chính, TP.Thái Bình) và Bùi Duy Khánh (19 tuổi, ngụ thôn Phú Thứ, xã Vũ Hội, H.Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản. Công an H.Tiền Hải cũng triệu tập, bắt giữ nhóm nghi phạm trong vụ hành hung anh Lập để điều tra các hành vi cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng. Hai trong số các đối tượng bị bắt có biệt danh là Đạt "tý" và Hoài "mắm", đều là đàn em thân cận của Cường "Dụ".