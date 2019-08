Chuốc 'ông chú mới quen' say cỏ Mỹ để trộm tài sản

Ngày 15.8, Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) cho biết đã làm rõ vụ chuốc nạn nhân say cỏ Mỹ (một loại ma túy - PV) để trộm cắp tài sản. Hiện công an quận đang tạm giữ hình sự Phạm Ngọc Nghĩa (18 tuổi, ngụ P.Chính Gián, Q.Thanh Khê) để củng cố hồ sơ, khởi tố.

Trước đó, đầu tháng 8, Hoàng Đình Dũng (50 tuổi, ngụ Q.Thanh Khê) lên cơn nghiện cỏ Mỹ nên điều khiển xe máy Honda Air Blade BS 43H1 - 127.81 ra bờ kè vịnh Đà Nẵng (đường Nguyễn Tất Thành, Q.Thanh Khê) để hút cỏ.

Tại đây, Dũng gặp một nam thanh niên tự xưng tên Duy, cũng là dân nghiện cỏ. Hai bên nhanh chóng kết bạn vong niên, cùng nhau hút cỏ. Khi phê cỏ, Dũng ngủ quên tại bờ kè. Tỉnh dậy, Dũng tá hỏa thấy xe máy không còn, bạn nghiện mới quen cũng đi đâu mất.

Khoảng một tuần sau, Dũng quay lại bờ kè để tiếp tục hút cỏ Mỹ thì lại gặp Duy, lúc này, Dũng đã phê cỏ, mơ màng, nên Dũng không hỏi về chiếc xe mà tiếp tục cùng Duy hút cỏ. Dũng lại phê cỏ, ngủ gục, khi tỉnh dậy thì Duy đã "biến mất" cùng với điện thoại của Dũng. Dũng đến Công an Q.Thanh Khê trình báo.

Qua tra soát những nghi can nghiện cỏ Mỹ trên địa bàn, Công an Q.Thanh Khê xác định Phạm Ngọc Nghĩa chính là "Duy" theo trình báo của Dũng, nên tổ chức theo dõi Nghĩa. Ngày 5.8, công an quận phát hiện Nghĩa trộm một xe máy. Tại cơ quan công an, khai nhận các hành vi phạm tội, đồng thời cũng khai nhận thấy Dũng lớn tuổi, "đô yếu", nên cố tình "chuốc cỏ" bạn nghiện mới quen để trộm cắp tài sản.