Chuyện đau lòng, người chồng ra đi sau 2 lần tự vẫn

Chiều 24.12, ông Hồ Trường Ca, Chủ tịch UBND xã Hòa Khánh Tây (H.Đức Hòa, Long An ), cho biết do gia đình không yêu cầu khám nghiệm nên Công an huyện đã bàn giao thi thể ông Dương Văn Dũng để gia đình lo hậu sự.