Chuyên gia, nhà đầu tư ngoại sang Việt Nam phải cách ly 5 ngày

Sản phụ mắc Covid-19 sinh con an toàn Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid -19 cho biết trong ngày 10.9 cả nước không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới. Trong ngày, có 3 bệnh nhân (BN) được công bố khỏi bệnh, gồm: BN 969 tại Bệnh viện (BV) Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở 2 (H.Đông Anh, Hà Nội); BN 443 và 868 tại BV Phổi Đà Nẵng. Hiện 893 ca mắc Covid-19 tại Việt Nam đã được điều trị khỏi, 35 ca tử vong. Đáng chú ý, sáng cùng ngày các bác sĩ BV Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở 2 đã đỡ đẻ thành công cho sản phụ mắc Covid-19, là BN 411 (30 tuổi, địa chỉ tại TP.Việt Trì, Phú Thọ). Bé trai chào đời an toàn, nặng 3,8 kg; được cách ly chăm sóc riêng do người mẹ (từ Nga về Việt Nam ngày 17.7) vẫn dương tính với Covid-19.