Chuyện 'không thể tin được' về tiền thưởng 15.025 đồng: Hoàn trả về ngân sách

Thưởng 15.025 đồng là... đúng quy định

Ngày 24.1, ông Đặng Công Tú, Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Phát triển Quỹ đất H.Bắc Trà My (Quảng Nam), cho biết tính tới chiều qua (23.1), trung tâm đã chi tiền thưởng cho khoảng 100 hộ dân bị ảnh hưởng nằm trong dự án đường giao thông trung tâm huyện đi Trà Dương giai đoạn 2, với số tiền hơn 100 triệu đồng.

ẢNH: NAM THỊNH Thông báo thưởng 15.025 đồng chô hộ ông Hạp

Theo ông Tú, trong số khoảng 100 hộ dân, đã có rất nhiều người đến nhận tiền thưởng, riêng trường hợp của ông Lê Kim Hạp, người được thưởng 15.025 đồng, vẫn chưa đến nhận.

“Mình vẫn thông báo cho người dân một hai lần, nếu họ không đến nhận thì số tiền ấy vẫn hoàn trả vào ngân sách nhà nước”, ông Tú nói.

Cũng theo ông Tú, trong quá trình thi công dự án, ảnh hưởng tài sản của gia đình ông Hạp 300.000 đồng. Số tiền thưởng này là theo quy định giá trị bồi thường nhân với tỉ lệ % của bồi thường nên ra số tiền như vậy. Tức là 300 nhân 5% thì sẽ ra số tiền là 15.025 đồng.

“Số tiền ít nhiều, nhiều gì cũng phải làm, vì cái này là theo quy định. Việc bồi thường, khen thưởng này không riêng gì H.Bắc Trà My mà nhiều huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cũng thực hiện tương tự như vậy”, ông Tú nói.

'Tôi tự nguyện hiến đất làm đường, đâu có cần thưởng'

Tiếp xúc với PV Thanh Niên, ông Lê Kim Hạp cho biết bản thân ông không phải là người đăng "thông báo thưởng" lên Facebook, và ông cũng không muốn mọi người hiểu lầm.

ẢNH: NAM THỊNH Tuyến đường người dân hiến đất để mở rộng đường

“Khi tôi nhận thông báo, người dân xung quanh đến xem thấy số tiền 'khen thưởng lạ' nên đã chụp lại và đưa lên mạng xã hội Facebook. Người dân chúng tôi hiến đất để mở rộng đường chứ không quan tâm đến tiền thưởng. Việc thưởng đó huyện cũng làm đúng quy định thôi chứ không có gì sai cả”, ông Hạp nói.

Theo ông Hạp, bản thân ông thắc mắc là thời buổi này rồi làm gì có kiểu đưa ra số lẻ 25 đồng nữa, việc này cũng thấy chướng chướng. Thay vì thưởng 15.025 đồng thì nên làm tròn số tiền này, hay hơn.

“Ở đây không chỉ có gia đình tôi mà có hàng chục hộ khác cũng tự nguyện hiến đất làm đường. Việc khen thưởng hay không khen thưởng thì không quan trọng, tôi cũng không bận tâm. Còn số tiền thưởng 15.025 đồng thì cũng không nên lấy làm chi”, ông Hạp nói.

Trong khi đó, lãnh đạo H.Bắc Trà My cho hay việc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện thực hiện khen thưởng đối với các hộ dân thực hiện tốt việc bàn giao mặt bằng là đúng.

Việc này Trung tâm phát triển quỹ đất chi trả 15.025 đồng cho người dân thực hiện bàn giao mặt bằng làm đúng với quyết định của tỉnh, nhưng cách làm này dễ gây hiểu lầm cho người khác.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin ngày 22.1, mạng xã hội xuất hiện một thông báo của Trung tâm Phát triển Quỹ đất H.Bắc Trà My, về việc chi trả tiền thưởng bàn giao mặt bằng đúng quy định Dự án đường giao thông trung tâm huyện đi Trà Dương (H.Bắc Trà My) giai đoạn 2 với số tiền 15.025 đồng.

Theo thông báo do ông Đặng Công Tú, Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Phát triển Quỹ đất H.Bắc Trà My ký, hộ ông Lê Kim Hạp (tổ Đảng Bộ, TT.Trà My, H.Bắc Trà My) được nhận thưởng với số tiền 15.025 đồng

Sau khi thông báo trên được đăng tải trên mạng xã hội, rất nhiều người sử dụng facebook đã chia sẻ và nhận được hàng ngàn lượt bình luận về số tiền thưởng “quá khủng” này.

Nhiều cư dân mạng còn gọi chuyện không thể tin được về số tiền thưởng 15.025 đồng. "May túi ba gang mang theo mà đựng... Uổng giấy mực, nhận số tiền thưởng khủng này ra ăn một tô phở bình dân bù vào thêm 5.000 đồng và tiền xăng…”, một cư dân mạng hài hước bình luận.