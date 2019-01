Bi hài chuyện thưởng 15.025 đồng cho hộ dân bàn giao mặt bằng đúng quy định

Ngày 22.1, mạng xã hội xuất hiện một thông báo của Trung tâm Phát triển Quỹ đất H. Bắc Trà My (Quảng Nam) về việc chi trả tiền thưởng bàn giao mặt bằng đúng quy định Dự án đường giao thông trung tâm huyện đi Trà Dương (H.Bắc Trà My) giai đoạn 2 với số tiền 15.025 đồng.

Theo thông báo do ông Đặng Công Tú, Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Phát triển Quỹ đất H.Bắc Trà My ký, hộ ông Lê Kim Hạp (tổ Đảng Bộ, TT.Trà My, H.Bắc Trà My) được nhận thưởng với số tiền 15.025 đồng