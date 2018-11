Sẽ tái bồi thường, hỗ trợ khoảng 2.000 hộ dân Thủ Thiêm

Dự buổi tiếp có Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong, Trưởng ban Tiếp công dân T.Ư Nguyễn Hồng Điệp cùng lãnh đạo các sở ngành TP.HCM.



Người dân tiếp tục nêu nhiều kiến nghị

Tại buổi tiếp dân, có hơn 10 ý kiến của đại diện các hộ dân, nội dung chủ yếu xoáy vào những tồn tại trong quá trình triển khai quy hoạch, đền bù, giải tỏa nhà đất…

Liên quan đến Kết luận kiểm tra 1483 của Thanh tra Chính phủ (TTCP) công bố ngày 7.9 vừa qua, đại diện các hộ dân cho rằng chưa thật sự đầy đủ, bởi lẽ nội dung kết luận này chỉ xác định 4,3 ha đất thuộc KP.1 (P.Bình An) nằm ngoài ranh quy hoạch; trong khi đó thực tế nhiều trường hợp người dân khiếu nại trong suốt nhiều năm qua còn ở một số khu phố khác “không nằm trong ranh quy hoạch Thủ Thiêm như KP.5, KP.6 thuộc P.An Khánh; KP.1, KP.2 thuộc P.Bình Khánh…”. Do vậy, người dân đề nghị phải thanh tra, kiểm tra toàn diện nhằm kết luận rõ ràng tất cả các nội dung khiếu nại; có phương án giải quyết căn cơ, nếu không thì vấn đề khiếu nại Thủ Thiêm không có điểm dừng.

Người dân nêu kiến nghị với Trưởng ban Tiếp công dân T.Ư Nguyễn Hồng Điệp sau buổi tiếp dân



Về ranh quy hoạch, đại diện các hộ dân đề nghị TP cung cấp tất cả các bản đồ liên quan đến Thủ Thiêm. Bên cạnh đó, phải có giải thích thỏa đáng, cung cấp danh sách các dự án mà TP lấy đất tái định cư để giao. Đặc biệt, những ai làm sai thì phải bị xem xét trách nhiệm hình sự. "Những khiếu nại của chúng tôi cần có kiểm tra, kết luận rõ ràng hơn. Đừng để tàn dư của nhóm lợi ích tồn tại ở Thủ Thiêm, bởi nếu còn tồn tại thì không thể giải quyết được vấn đề người dân khiếu nại. Nếu thực tâm giải quyết, người dân chúng tôi sẽ hiến kế giải quyết có thể xong trong 1 tháng", một hộ dân nói.

Xem xét thấu đáo các khiếu nại

Trả lời ý kiến của các hộ dân, ông Nguyễn Hồng Điệp khẳng định mục đích của buổi tiếp dân là để lắng nghe tất cả các ý kiến liên quan đến nội dung kết luận, kể cả các nội dung bên ngoài kết luận mà TTCP công bố. Trên cơ sở đó, sẽ xem xét giải quyết thấu đáo vấn đề người dân nêu ra. Ông Điệp cho biết Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình và Chính phủ rất quan tâm, có nhiều chỉ đạo về vấn đề Thủ Thiêm. Đơn khiếu nại của người dân gửi đến đều được TTCP xem xét. Vì vậy, để có thể sớm giải quyết rốt ráo, rất mong có sự hợp tác, chia sẻ, đồng thuận từ phía người dân.

Về yêu cầu cung cấp các bản đồ Thủ Thiêm, ông Võ Văn Hoan, Chánh văn phòng UBND TP.HCM, cho hay TP có hơn 10 bản đồ liên quan đến quy hoạch, hạ tầng…, nhưng đều làm từ cách đây 20 năm nên rất thô sơ và không có tính thống nhất về ranh. Tuy nhiên, hiện TP cơ bản đã hình dung được ranh của khu vực 4,3 ha thuộc KP.1 (P.Bình An) và đang xin ý kiến các cơ quan T.Ư trước khi công khai, tổ chức cắm mốc giới trên thực địa.

Trong khi đó, ông Nguyễn Long Tuyền, Chánh thanh tra TP.HCM, cho biết UBND TP.HCM đã chỉ đạo sở ngành liên quan tổ chức kiểm tra các dự án ở Thủ Thiêm để báo cáo Thủ tướng. "Đặc biệt, UBND TP.HCM chỉ đạo trước ngày 30.11 tổ chức kiểm điểm, xem xét xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch; thu hồi đất, đền bù, tái định cư; việc lưu trữ hồ sơ, tài liệu, bản đồ…", ông Tuyền nói.

Người dân mang hồ sơ đến để nêu kiến nghị

Những trường hợp nào được tái bồi thường ?

Liên quan đến dự án Thủ Thiêm, có khoảng 15.000 hộ dân thuộc diện đền bù, giải tỏa với hơn 60.000 nhân khẩu đã di dời.

Tại buổi tiếp dân, ông Nguyễn Phước Hưng, Chủ tịch UBND Q.2, Tổ trưởng Tổ công tác về chính sách bồi thường Thủ Thiêm, lần đầu tiên công bố đề xuất chính sách tái bồi thường, hỗ trợ nhà đất bị giải tỏa ở Thủ Thiêm với 10 nội dung chính. Theo đó, tổ công tác đang tính toán điều chỉnh thời điểm để tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với nhà đất đã bị thu hồi qua các giai đoạn; có nguồn gốc lấn chiếm đất công, sông rạch và chuyển mục đích sử dụng qua các thời kỳ; các trường hợp thuê đất do nhà nước quản lý; nhà đất bị giải tỏa một phần; điều chỉnh đơn giá đất nông nghiệp xen kẽ đất ở… với khoảng 2.000 hộ dân.

Về vấn đề này, trả lời Thanh Niên sau buổi tiếp dân, một cán bộ UBND Q.2 cho biết riêng khu 4,3 ha dự kiến có chính sách riêng theo nguyên tắc hoán đổi đất và bù chênh lệch giá vào thời điểm thực hiện. Còn chính sách đề xuất tại buổi tiếp dân dự kiến áp dụng chung cho các khu vực còn lại ở Thủ Thiêm. Lý do thực hiện chính sách mới, theo vị cán bộ, là qua rà soát nhận thấy có một số bất cập về chính sách bồi thường, hỗ trợ đã thực hiện trước đây và tổ công tác đề xuất chính sách để xem xét điều chỉnh, bổ sung. Trong số khoảng 15.000 hộ dân toàn Thủ Thiêm, có khoảng 2.000 hộ trước đây bị ảnh hưởng bởi một số bất cập về chính sách bồi thường, hỗ trợ đã thực hiện. Việc xem xét cũng chỉ tính đến số hộ bị ảnh hưởng do chính sách bất cập, còn các trường hợp còn lại đã thực hiện đúng chính sách nên không thay đổi, bổ sung đền bù, hỗ trợ. Do chính sách mới đang trong giai đoạn xem xét, thông qua nên chưa xác định được tổng kinh phí cần phải chi thêm là bao nhiêu.

Cũng theo vị cán bộ này, sau khi có kết luận của TTCP, tính đến nay có hơn 4.000 đơn của người dân Thủ Thiêm gửi đến UBND Q.2, nội dung chủ yếu liên quan đến bồi thường, giải tỏa và hiện các cơ quan có thẩm quyền đang xem xét.