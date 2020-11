Clip nhóm nữ sinh đánh bạn trong nhà vệ sinh gây phẫn nộ

Đoạn clip đánh bạn trong nhà vệ sinh hiện vẫn đang lan truyền trên mạng xã hội. Đoạn clip ghi lại cảnh nhóm 5 nữ sinh thay phiên nhau đánh đập một nữ sinh mặc đồng phục trong nhà vệ sinh. Nạn nhân liên tục bị nhóm người dùng nón bảo hiểm đánh nhiều cái rất mạnh vào vùng đầu, vai, lưng mà không dám phản kháng.

Không chỉ vây, nạn nhân còn bị đánh đấm vào đầu, mặt, bị đá vào người trong lúc đã ngã xuống, ngồi xệch trên nền gạch. Các nữ sinh vẫn liên tục thay nhau đến đánh, giật tóc nữ sinh này. Có rất nhiều học sinh chứng kiến vụ việc nhưng không can ngăn.

Ngày 13.11, liên quan đến đoạn video clip nhóm nữ sinh đánh bạn hội đồng trong nhà vệ sinh lan truyền trên mạng xã hội , UBND H.Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh xác nhận vụ việc xảy ra trên địa bàn H.Gò Dầu gây bức xúc dư luận những ngày qua.

Nữ sinh mặc đồng phục bị nhiều nữ sinh khác đánh trong nhà vệ sinh trong khi có rất nhiều bạn người chứng kiến Ảnh: Chụp màn hình Bà Trương Thị Phú, Phó chủ tịch UBND H.Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh cũng đã có báo cáo vụ việc này cho ban ngành tỉnh và H.Gò Dầu.

Theo đó, UBND H.Gò Dầu xác định, vụ việc xảy ra lúc 12 giờ 30 phút ngày 7.11 tại trường THCS Phước Thạnh, thuộc xã Phước Thạnh, H.Gò Dầu. Một nhóm 5 em học sinh nữ gồm: Đ.G.H (lớp 6D), T.T.T.T (lớp 8B), Đ.T.T.H, H.T.N, T.T.M.T (cùng lớp 8C). Cả 5 nữ sinh này đã đánh em N.T.H.M (lớp 7C). Ngoài ra, có sự chứng kiến của 11 học sinh khác và 1 học sinh quay đoạn clip là em H.P.T.N (lớp 7A). Riêng em T.V.P (lớp 8B) xem và chia sẻ clip cho bạn. Sau đó, đoạn clip phát tán trên mạng xã hội.

Do mâu thuẫn trên mạng xã hội

Nguyên nhân ban đầu được xác định do xảy ra mâu thuẫn trước đó xoay quanh việc M. (nạn nhân trong đoạn clip trên) đã tham gia đánh 2 nữ sinh khác. Trước đó, trưa 29.10, M. cùng 2 học sinh khác đánh em H.T.C.H (lớp 7C) do mâu thuẫn cá nhân có liên quan đến mạng xã hội. Trưa 5.11, do mâu thuẫn cá nhân, M. đã đánh Đ.G.H (lớp 6D, người tham gia nhóm đánh M. ngày 7.11) khiến H. bị trầy phần mềm. Cả 2 lần M. đánh hai nữ sinh này đều có clip ghi lại nhưng không chia sẻ lên mạng xã hội.

Theo bà Phú, trên cơ sở phối hợp với công an xác minh được nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên là do mâu thuẫn có nhân trên mạng xã hội, quan hệ tình cảm nam, nữ.