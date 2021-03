Có được đánh đập 'cẩu tặc'?

Thời gian qua, tình trạng trộm chó ngày càng táo tợn, manh động khiến người dân bất bình. Đáng nói, những ngày qua, vụ việc 'cẩu tặc' bắn chết chủ nhà gây hoang mang dư luận, cho thấy hành vi táo tợn hơn nữa của những kẻ trộm chó . Người dân bức xúc vì cho rằng mức phạt hành chính dành cho những trẻ trộm chó là thiếu răn đe.

Điển hình là liên tục xảy ra các trường hợp "cẩu tặc" hung hãn tấn công người dân khi bị phát hiện, gây hậu quả nghiêm trọng với nhiều dụng cụ tự chế nguy hiểm và suy nghĩ liều lĩnh.

Gần đây nhất, ngày 27.3, Công an H.Tân Hưng (Long An) cho biết đang truy bắt nhóm "cẩu tặc" bắn chết chủ nhà. Nạn nhân là ông H.T.H. (44 tuổi, ngụ ấp Cả Cát, xã Vĩnh Lợi, H.Tân Hưng). Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ ngày 27.3, ông H. cùng con trai đang ngủ thì thấy tiếng xe máy trước cửa nhà, hai con chó trong nhà ông H. lao ra sủa dồn dập, sau đó chợt lặng im. Thấy có 2 kẻ gian trộm chó, hai cha con ông H. chạy ra ngoài tri hô bắt 2 tên trộm thì 2 tên trộm bỏ con chó xuống lề đường để rồ xe bỏ chay. Ông H. lao tới kéo xe lại, choàng tay ôm tên trộm chó ngồi phía sau, tiếp tục tri hô. Trong lúc giằng co, ông H. bị 1 trong 2 tên trộm chó dùng súng tự chế bắn vào người, tử vong.

Đây không phải là vụ việc nạn nhân bị "cẩu tặc" gây thương vong . Lúc 19 giờ 15 ngày 11.3, tại xã Thanh Mỹ, H.Tháp Mười, Đồng Tháp người dân đã phát hiện 2 nghi can trộm chó và truy bắt. Một nghi can đã manh động dùng chĩa đâm anh Ngô Văn Cảnh (dân phòng) bị thương rồi chạy thoát. Ngay sau đó, Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Công an tỉnh Vĩnh Long đã bắt giữ hai bị can có hành vi trộm chó và cố ý gây thương tích cho anh Cảnh.