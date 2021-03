Long An: Trộm chó bắn chết chủ nhà, công an truy tìm hung thủ

Chiều 27.3, Công an H.Tân Hưng (Long An) cho biết đơn vị đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Kỹ thuật Công an tỉnh Long An khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi chủ nhà bị trộm chó bắn chết trước đó; đồng thời tiến hành điều tra, truy bắt hung thủ.