Long An: Trang bị súng điện, bình xịt hơi cay để đi trộm chó

Chiều 8.1, Công an H.Châu Thành ( Long An ) cho biết đang tiếp nhận hồ sơ để xử lý 2 người có hành vi trộm chó trên địa bàn xã Thanh Phú Long.

Khoảng 4 giờ cùng ngày, Công an xã Thanh Phú Long cùng dân phòng mật phục khu vực kênh Tân Long, ấp Tân Long, xã Thanh Phú Long - nơi thường xuyên xảy ra nhiều vụ mất cắp tài sản. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện Trần Văn Chu (48 tuổi, ngụ H.Long Thành, Đồng Nai) và Nguyễn Văn Bình (39 tuổi, ngụ Tiền Giang) đang dùng súng điện bắn chết 1 con mèo trước sân nhà dân. Ngay lập tức, công an bao vây bắt giữ Chu, còn Bình băng xuống ruộng thanh long trốn thoát. Gần 2 giờ sau, Bình bị công an tóm gọn cách nơi gây án gần 500 m.