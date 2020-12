Quảng Trị: Tiệm tạp hóa bán cả... roi điện, bình xịt hơi cay, pháo

Ngày 26.12, Công an H.Cam Lộ (Quảng Trị) cho biết vào lúc 22 giờ ngày 25.12, các trinh sát của đơn vị bất ngờ ập vào kiểm tra tiệm tạp hóa Việt Thu ở thôn Trúc Khê (xã Thanh An, H.Cam Lộ) và phá hiện 61 hộp pháo với trọng lượng khoảng 80 kg được cất giấu tại nhiều vị trí trong cửa hàng. Chưa hết, lực lượng công an còn thu giữ một khối lượng lớn công cụ hỗ trợ như roi điện, bình xịt hơi cay , gậy ba khúc...