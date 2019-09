Hẹn mua cần sa, dùng bình xịt hơi cay cướp xe máy

Ảnh Công an cung cấp

Phạm Quốc Hoài, nghi can xịt hơi cay vào anh Phong

Cả 4 nghi can bị bắt khẩn cấp khi đang lẩn trốn ở TP.Nha Trang (Khánh Hòa).

Chiều 10.9, thượng tá Trần Văn Trà, Phó trưởng Công an H.Lâm Hà, cho biết chỉ sau 4 ngày lập chuyên án truy xét, đã tóm gọn bốn nghi can dùng bình xịt hơi cay , hung khí khống chế và đánh nạn nhân để cướp tài sản.

Các nghi can bị bắt gồm Võ Anh Quốc (20 tuổi, ngụ P.Vĩnh Nguyên), Hồ Dương Huy Hoàng (20 tuổi, ngụ P.Phước Long), Ngô Hoàng Kim Long (19 tuổi, ngụ P.Vĩnh Hải, cùng TP.Nha Trang) và Phạm Quang Hoài (19 tuổi, ngụ TP.Biên Hoà, Đồng Nai).

Võ Anh Quốc, nghi can đầu tiên bị bắt

Nghi can Hoàng tại cơ quan công an

Nhận tin báo của bị hại, Công an H.Lâm Hà tiến hành xác minh và lập chuyên án truy xét các nghi can.

Đêm 9.9, thượng tá Trần Văn Trà cùng các thành viên ban chuyên án đến TP.Nha Trang. Được sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng TP.Nha Trang, trong ngày 10.9, qua sàng lọc hàng chục đối tượng tình nghi, cơ quan điều tra Công an H.Lâm Hà bắt giữ khẩn cấp 4 nghi can gây án.

Bước đầu, các nghi can khai nhận Hoài là người chặn xe và xịt hơi cay vào mặt Phong. Sau đó Quốc, Hoàng, Long lao đến hỗ trợ và chạy xe máy cướp được của Phong chạy về TP.Nha Trang bán được 4,5 triệu đồng, cả nhóm chia nhau tiêu xài.

Nghi can Long tại cơ quan công an

Chiều 10.9, Công an H.Lâm Hà di lý 4 nghi can này về trụ sở Công an H.Lâm Hà để tiếp tục đấu tranh, củng cố hồ sơ , làm rõ vụ dùng bình xịt hơi cay để cướp tài sản.