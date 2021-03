Cơ quan an ninh điều tra đang làm rõ vụ 'góp siêu tốc' 3.597 tỉ đồng vào Saigon Co.op

Ngày 28.3, nguồn tin Thanh Niên cho biết Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án “lạm quyền trong khi thi hành công vụ” liên quan đến bị can Diệp Dũng, cựu Bí thư Đảng ủy, cựu Chủ tịch HĐQT Liên hiệp HTX thương mại TP.HCM (Saigon Co.op).

HTX thương mại Thị Nghè vốn điều lệ 2,53 tỉ đồng, lỗ hơn 163 triệu đồng nhưng góp hơn 244 tỉ đồng vào vốn điều lệ Saigon Co.op