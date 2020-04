Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao vào cuộc vụ 'giải cứu con tin' giả

Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án xâm phạm hoạt động tư pháp, tham nhũng chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp (Vụ 6 - Viện KSND tối cao) vừa chuyển hồ sơ vụ việc liên quan bà Trần Kim Phương, Chủ tịch HĐQT Công ty TDS, tố cáo các hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp đến đến Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao để xác minh theo thẩm quyền.

Trước đó, bà Trần Kim Phương đã gửi đơn tố cáo hành vi có dấu hiệu xâm phạm hoạt động tư pháp của cán bộ, chiến sĩ Công an quận Bắc Từ Liêm.

Căn cứ hồ sơ tài liệu chứng cứ mà bà Phương cung cấp, Vụ 6 nhận thấy trong thời gian chờ TAND giải quyết, hai bên tranh chấp đều cử nhân viên đến trông coi tài sản và làm việc tại lô đất TH1, thuộc khu đô thị Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Nhóm bà Phương và nhân viên của mình luôn tạo sức ép để buộc nhóm nhân viên của đối tác rời khỏi lô đất nói trên. Đồng thời, bà Phương cũng có đơn đề nghị chính quyền sở tại buộc nhóm nhân viên của đối tác rời khỏi lô đất.

Do vậy, nội dung tố cáo của bà Phương về việc nhóm đối tác của bà có tin báo lên Công an phường Cổ Nhuế 1 và Công an quận Bắc Từ Liêm về vụ “bắt cóc con tin” không đúng sự thực là có căn cứ cần phải kiểm tra, xác minh.

Bên cạnh đó, bà Trần Kim Phương cũng đưa ra các tài liệu, ảnh, ghi hình để chứng minh việc cử lực lượng Công an quận Bắc Từ Liêm xuống giải cứu là không cần thiết vì bản chất không có việc bắt cóc con tin; các bức ảnh cho thấy nhân viên nhóm bà Dung vẫn đang nằm, làm việc riêng thoải mái tại lô đất TH1; thời gian trình báo vụ việc “bắt cóc con tin” với cơ quan công an là có sự mâu thuẫn và một số tài liệu khác tố cáo các cơ quan tiến hành tố tụng của quận Bắc Từ Liêm bao che, làm sai lệch hồ sơ, bắt người trái pháp luật...

Theo Vụ 6, đơn của bà Trần Kim Phương là nguồn tin về tội phạm. “Xét thấy cần xác minh làm rõ nội dung tố cáo của bà Trần Kim Phương trong đơn nói trên, Vụ 6 chuyển đơn của bà Phương đến Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao để xác minh theo thẩm quyền và thông báo kết quả đến Vụ 6 theo quy định”, văn bản của Vụ 6 nêu rõ.

Như Thanh Niên phản ánh, ngày 2.8.2019, Công an phường Cổ Nhuế 1 (quận Bắc Từ Liêm) nhận được đơn tố giác của công dân về việc một số nhân viên Trường Pascal bị bắt giữ và hành hung tại lô đất TH1. Lực lượng Công an quận Bắc Từ Liêm sau đó đã tổ chức một nhóm hàng chục người đến hiện trường để giải cứu con tin.

Vụ việc này sau đó đã được Công an quận Bắc Từ Liêm kết luận không có hành vi bắt cóc con tin nào xảy ra. Tuy nhiên, có 2 người là nhân viên của bà Trần Kim Phương bị khởi tố, truy tố và xét xử về hành vi chống người thi hành công vụ

Liên quan đến vụ việc này, bà Trần Kim Phương đã gửi đơn đến nhiều cơ quan chức năng, cho rằng Công an quận Bắc Từ Liêm hình sự hóa vụ tranh chấp dân sự, gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của công dân.