Cơ quan hành chính làm việc từ 8 giờ 30

Đề xuất thống nhất giờ làm việc của các cơ quan hành chính trên toàn quốc bắt đầu từ 8 giờ 30, được nêu trong dự thảo bộ luật Lao động sửa đổi, đang thu hút sự quan tâm của dư luận với nhiều ý kiến trái chiều.

Như Thanh Niên đã thông tin, trong dự thảo bộ luật Lao động (LĐ) sửa đổi, Bộ LĐ-TB-XH đề xuất 2 phương án thống nhất giờ làm việc của cơ quan hành chính. Phương án 1: bổ sung vào bộ luật LĐ quy định: “Giao Chính phủ quy định thống nhất thời điểm bắt đầu và kết thúc thời gian làm việc của các cơ quan hành chính trên cả nước”; thời gian làm việc dự kiến là từ 8 giờ 30 - 17 giờ 30, nghỉ trưa 60 phút (trừ những đơn vị hoặc bộ phận phải thường trực 24/24 giờ để đảm bảo liên thông công việc hoặc trực tiếp giải quyết công việc với người dân). Phương án 2: giữ nguyên như hiện hành, thời gian làm việc không được quy định trong bộ luật LĐ, mà quy định tại các văn bản hành chính (đối với các bộ do Thủ tướng quyết định, đối với UBND và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, TP do chủ tịch UBND tỉnh, TP quyết định).

Trao đổi với PV Thanh Niên ngày 30.4, ông Mai Đức Thiện, Phó vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ LĐ-TB-XH, thành viên Ban soạn thảo dự thảo bộ luật LĐ sửa đổi, nói: “Ở các quốc gia, giờ làm việc của cơ quan hành chính tùy thuộc vào điều kiện mỗi nước, nhưng đa số là thống nhất. Bộ máy hành chính nhà nước phải chạy thông suốt từ T.Ư đến địa phương, ít nhất là giờ làm việc, giờ nghỉ ngơi. Đối tượng của cơ quan hành chính là người dân nên cần công khai giờ làm việc thống nhất để người dân và doanh nghiệp biết, không thể để mỗi nơi một giờ như hiện nay”.

Theo ông Thiện, đối tượng áp dụng là cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước và số lượng cũng không nhiều (khoảng 2,8 triệu người - PV), nên việc quy định giờ thống nhất sẽ không gây tác động lớn. Các cơ quan khác vẫn có điều chỉnh linh hoạt, chẳng hạn: doanh nghiệp làm từ 8 giờ, nhà trường học lúc 7 giờ 30 hoặc 8 giờ. Phương án này giúp thống nhất giờ làm việc cơ quan hành chính nhà nước từ T.Ư đến địa phương, phù hợp với các quốc gia.

Ông Nguyễn Bá Hoan, Chánh văn phòng Bộ LĐ-TB-XH, cho biết thêm: “Thực tiễn cho thấy, việc chênh lệch khung giờ làm việc ở các nơi gây ra sự bất tiện cho người dân trong giao dịch hành chính. Sắp tới, Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương sẽ họp và xử lý công việc trực tuyến, việc điều chỉnh giờ làm việc là một trong các giải pháp giải quyết các bất cập nêu trên”.

Giờ làm việc từ 8 giờ 30 là quá muộn. Vấn đề này để cho các cơ quan ở địa phương thống nhất, họ sẽ biết thời gian bắt đầu và kết thúc như thế nào cho phù hợp nhất Chuyên gia kinh tế Nguyễn Chí Hiếu

Đề xuất thống nhất giờ làm việc của các cơ quan hành chính trên cả nước được xem là nội dung mới đưa vào dự thảo bộ luật LĐ sửa đổi. Tuy nhiên, ông Phạm Minh Huân, nguyên Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH, cho hay đây không phải là đề xuất mới. “Từ năm 1994, khi soạn thảo dự thảo bộ luật LĐ sửa đổi cũng đã đưa vấn đề này ra, với mong muốn có sự thống nhất giữa T.Ư và địa phương. Tuy nhiên, khi vào thực tế khó áp dụng bởi do địa lý VN trải dài, qua nhiều vĩ độ. Nếu lấy giờ miền Bắc thì vào trong nam không phù hợp, bởi lấy giờ muộn ngoài bắc vào trong nam càng muộn nữa. Chính vì vậy, lúc đó quyết định không đưa vào luật, giờ làm việc của T.Ư do T.Ư thống nhất, còn giờ địa phương do địa phương quyết định”, ông Huân chia sẻ.