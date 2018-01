Chiều 16.1, Chi cục Quản lý thị trường Bình Dương phối hợp vớ Đội Cảnh sát Kinh tế Công an TX.Dĩ An bắt quả tang một cơ sở sang chiết gas lậu quy mô lớn ở P.Bình Thắng (TX.Dĩ An, Bình Dương).

Cơ sở sang chiết gas do ông Trần Văn Hải (40 tuổi, ngụ Nghệ An) làm chủ, nằm khuất trong bãi đậu xe container. Để ngụy trang, ông Hải cho xe bồn BS 61C - 016.29 đã bị hư, không lưu thông được nằm chắn ngay trước cửa khu vực sang chiết gas. Phía bên trong là khu vực sang chiết gas được che chắn bằng những mái tôn tạm bợ. Tại thời điểm lực lượng chức năng ập vào cơ sơ này, ông Hải đang cho những người làm công thực hiện sang chiết gas từ xe bồn ra các bình loại 12 kg. Ông Hải khai nhận đã mua gas từ các xe bồn khác chở đến rồi bơm qua bồn có dung tích khoảng 23m3 khí của xe mang BS 61C - 016.29. Sau đó, ông Hải cho người sang chiết qua các bình loại 12kg rồi tự dán tem nhãn, màng co, rồi chở đi bỏ mối cho các đại lý gas trên địa bàn TX.Dĩ An. Qua kiểm tra, ông Hải không xuất trình được bất cứ giấy tờ kinh doanh chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của gas trong kho. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, niêm phong toàn bộ các dụng cụ sang chiết, xe bồn và thu giữ khoảng 60 bình gas đưa về kho của quản lý thị trường chờ xử lý. Đỗ Trường