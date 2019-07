Có thể xuất hiện bão đi vào vịnh Bắc Bộ

Trong tuần từ 27.7, thời tiết đáng chú ý là dải hội tụ nhiệt đới đi ngang qua miền Bắc nối với vùng áp thấp giữa Biển Đông có khả năng sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ), có thể thành bão trong ngày 30 và 31.7, di chuyển theo hướng tây tây bắc, sau khi vượt qua đảo Hải Nam (Trung Quốc) có thể sẽ vào vịnh Bắc Bộ và các tỉnh miền Bắc gây ra thời tiết xấu, mưa sẽ tăng dần trong nửa cuối tuần sau, vùng núi và vùng ven biển phía đông có nơi mưa to do ảnh hưởng bởi hoàn lưu ATNĐ hoặc bão, đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh. Vùng núi vẫn còn nhiều nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở. Vùng đồng bằng có nơi bị ngập do mưa. Vùng mưa sẽ mở rộng dần xuống các tỉnh bắc miền Trung, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh - Quảng Bình có nơi mưa to.

Miền Trung từ Thừa Thiên-Huế trở xuống phía nam đến Bình Định vẫn còn nắng nóng oi bức những ngày cuối tuần nhưng cũng hơi dịu so với trước, hầu hết có nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38oC. Từ thứ ba (30.7) trở đi có khả năng hình thành vùng áp thấp gần ven biển miền Trung gây mưa giông về chiều tối và đêm, giúp dịu bớt nắng nóng, nhiệt độ sẽ giảm đáng kể. Tuy mưa xảy ra trên diện hẹp nhưng có thể xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc xoáy, giông sét.

Miền Nam cuối tuần có mưa rải rác về chiều tối. Qua tuần sau gió mùa tây nam mạnh dần do ảnh hưởng bởi ATNĐ hoặc bão ở phía bắc, thời tiết chuyển xấu dần, mưa tăng dần cả về diện và lượng. Tây nguyên, miền Đông bao gồm TP.HCM, và vùng ven biển miền Tây có nơi mưa vừa mưa to, tập trung vào sau trưa đến chiều tối. Đề phòng giông mạnh, lốc xoáy và mưa lớn gây ngập úng ở vùng trũng thấp.

Như vậy, miền Trung tiếp tục trong giai đoạn cao điểm khô hạn, nhiều nơi thiếu nguồn nước ngọt cho sinh hoạt và sản xuất do xâm nhập mặn và hạn hán, dòng chảy cạn kiệt, thấp nhất trong lịch sử, thấp hơn trung bình nhiều năm 40 - 75%.

Vùng đầu nguồn sông Cửu Long mực nước cũng ở mức thấp và biến đổi chậm theo triều, thấp hơn so với cùng thời kỳ 2018. Do có mưa trong tuần tới nên bà con cần chủ động tiêu thoát nước nhanh, tránh ngập úng cho các diện tích lúa hè thu muộn và vụ ba vừa xuống giống.

Do mưa ẩm, ban đêm nhiệt độ giảm tạo điều kiện cho sâu keo mùa thu tấn công khi bắp (ngô) xuống giống 15 - 45 ngày, cần thường xuyên thăm đồng, kiểm tra ruộng bắp để phát hiện và kịp thời xử lý nhanh nhằm giảm thiệt hại.