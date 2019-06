Cố tình vượt đường sắt, tài xế xe tải nguy kịch

Khoảng 12 giờ ngày 15.6, xe tải chở hàng BS 29H - 042.73 do tài xế Trần Văn Tuấn (26 tuổi, ngụ xã Nghĩa Hưng, H.Nghĩa Đàn, Nghệ An) điều khiển lưu thông theo hướng từ Nghệ An vào Hà Tĩnh, khi đến đường ngang dân sinh vượt qua đường sắt thuộc xã Đức Châu (H.Đức Thọ, Hà Tĩnh) thì bị tàu hỏa chở hàng lao tới đâm trúng.