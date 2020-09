Cờ Tổ quốc trên tuyến đầu - Kỳ 2: Nắng gió đảo xa

Chuẩn đô đốc Nguyễn Đức Vượng, nguyên chính ủy Vùng 4 hải quân nhớ lại thời điểm đầu tháng 4.1978, khi ấy mới là thiếu úy - chính trị viên, chỉ huy phân đội 17 người theo tàu HQ-681 từ Cam Ranh ra đóng giữ đảo Trường Sa Đông: “Đổ bộ lên Trường Sa Đông thuận lợi hơn các đảo chìm bởi đây có phần nổi. Nhưng cũng vì nổi nên chim biển tập trung kín đảo, bộ đội phải đuổi chim bay sang chỗ khác để lấy chỗ dựng nhà bạt. Những ngày đầu, lính tráng không ăn không ngủ được vì rệp chim đốt khắp người, phải lấy thuốc đỏ bôi cho đỡ bị cắn...", ông Vượng nhớ lại vậy và trầm ngâm: "Hành trang đi đảo hồi ấy, ngoài trang thiết bị, vũ khí khí tài, quân tư trang cá nhân, không thể thiếu những lá cờ Tổ quốc. Mình là chính trị viên, phải bớt đồ cá nhân để mang theo cờ. Vài chục lá, đầy lưng ba lô. Nhiều thế mà vẫn thiếu bởi sóng to gió lớn, có khi treo vài ngày là bạc màu, rách toạc. Tàu tiếp tế 1 năm chỉ ra 1 - 2 chuyến, nên phải khâu vá cẩn thận từng lá cờ, treo đi treo lại. Ngoài đảo, lá cờ không chỉ khẳng định chủ quyền Tổ quốc mà còn là niềm tin, sự mong ngóng của bộ đội hướng về đất liền, nên quý lắm!".

Ở Trường Sa và nhà giàn DK1 bây giờ, cờ Tổ quốc không chỉ rực đỏ trên cột cờ chính, bia chủ quyền, mà còn tung bay trước các khu nhà, đơn vị và các xuồng CQ, CV của đảo.

Trên các đảo chìm và nhà giàn , bộ đội còn in cờ Tổ quốc lên vách tường, bảng sắt để khi gió to, không may cột nghiêng đổ, vẫn còn những bóng cờ in khẳng định chủ quyền.