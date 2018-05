Cỗ xe 'tam mã đặc khu' cần tư duy đột phá

Cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh dự kiến đạt 56% Chính phủ vừa gửi tới Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH) báo cáo về tổng hợp kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 4, QH khóa 14 thuộc thẩm quyền giải quyết của Chính phủ, Thủ tướng và các cơ quan của Chính phủ. Theo đó, trong nội dung trả lời các kiến nghị về phòng chống tham nhũng, thanh tra, kiểm tra, Chính phủ cho hay nạn nhũng nhiễu người dân khi thực hiện một số thủ tục hành chính có xu hướng giảm. Cụ thể, hiện tượng phải đưa “lót tay” để xin việc trong cơ quan nhà nước giảm từ 54% năm 2016 về 48% trong năm 2017. Tình trạng chi thêm tiền để được quan tâm khám chữa bệnh giảm từ 39% xuống còn 36%. Theo báo cáo, các cơ quan nêu trên cũng đã tiến hành kiểm tra việc triển khai quy định của pháp luật về công khai minh bạch tại 5.606 cơ quan, tổ chức, đơn vị đã phát hiện 88 đơn vị có vi phạm. Qua thanh tra đã phát hiện 87 vụ việc, với 123 cá nhân có hành vi liên quan đến tham nhũng (tăng 70% số vụ việc, 45% số người so với năm 2016). Về cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, từ tháng 7.2017 đến nay, Chính phủ đã ban hành 18 nghị quyết, đơn giản hóa 1.066 thủ tục hành chính, giấy tờ công dân quy định tại 316 văn bản quy phạm pháp luật. Trong 2 năm 2017 - 2018, Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành cắt giảm 423/638 sản phẩm, mặt hàng phải kiểm tra chuyên ngành, 757 điều kiện kinh doanh và có phương án cắt giảm, đơn giản hóa 2.502 điều kiện kinh doanh, nâng tổng số điều kiện kinh doanh được cắt giảm lên 3.259/5.786 điều kiện kinh doanh (con số cắt giảm, đơn giản hóa dự kiến đạt 56%). Chính phủ cũng vừa có báo cáo gửi QH về sử dụng vốn vay và quản lý nợ công năm 2017, kế hoạch năm 2018. Theo đó, tại thời điểm 31.12.2017, tổng dư nợ nước ngoài của quốc gia là 2,451 triệu tỉ đồng, bằng 49% GDP. “Chỉ số này nằm trong giới hạn được QH cho phép (nhỏ hơn 50% GDP). Tuy nhiên, chỉ số nợ nước ngoài của quốc gia có xu hướng tăng so với năm 2016 và tiệm cận ngưỡng nợ nước ngoài của quốc gia được QH phê duyệt”, báo cáo cho hay. Nguyên nhân chủ yếu, theo Chính phủ là quy mô vay nợ nước ngoài của các doanh nghiệp theo hình thức tự vay tự trả tăng nhanh. Theo đó, tốc độ tăng dư nợ của các khoản vay trung và dài hạn là 22,56%, của các khoản vay ngắn hạn là 73% so với năm 2016. Về nợ công, thống kê cho thấy, đến hết năm 2017, Chính phủ nợ hơn 3 triệu tỉ đồng, bằng 61,37% GDP. Dù con số tuyệt đối cao hơn đầu năm 2017 (lúc đó là 2,86 triệu tỉ đồng) nhưng so với tỷ lệ trên GDP thì lại giảm (nợ công/GDP hồi đầu năm 2017 là 63,7%) là do quy mô GDP đã tăng từ 4,5 triệu tỉ đồng (hồi đầu năm) lên hơn 5 triệu tỉ đồng khi kết thúc năm 2017. Trong đó, nợ Chính phủ là 2,59 triệu tỉ đồng (chiếm 84,37%), nợ được Chính phủ bảo lãnh là trên 450.000 tỉ (14,66%) và nợ chính quyền địa phương hơn 66.000 tỉ đồng (0,97%). Về kế hoạch trả nợ, báo cáo cho biết, nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ trong năm 2018 khoảng hơn 275.000 tỉ đồng, gồm trả nợ trong nước gần 217.000 tỉ đồng và nghĩa vụ trả nợ nước ngoài trực tiếp của ngân sách T.Ư là trên 40.000 tỉ đồng. Chính phủ dự tính bố trí trong cân đối ngân sách T.Ư để trả lãi 110.000 tỉ đồng, vay mới để trả nợ gốc khoảng 146.770 tỉ đồng. Còn Quỹ Tích lũy trả nợ và các đơn vị nhận vay lại trực tiếp thực hiện trả nợ đối với các khoản vay về cho vay lại khoảng 18.560 tỉ đồng. Chí Hiếu