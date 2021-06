'Con bạc' rao bán máy khâu trên mạng để lừa đảo chiếm đoạt gần 1 tỉ đồng

Ngày 30.6, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngày 29.6, Công an TX.Nghi Sơn đã bắt giữ nghi phạm Lê Thế Hùng (30 tuổi, ngụ P.Bình Minh, TX.Nghi Sơn) để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra của Công an TX.Nghi Sơn, do nghiện cờ bạc và đang mắc nợ tiền của nhiều người, nên Hùng đã lập tài khoản Facebook là “Trai họ Lê” với mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Hùng sử dụng tài khoản Facebook đăng tải các thông tin, hình ảnh rao bán máy khâu công nghiệp. Khi người dân liên lạc hỏi mua, Hùng yêu cầu phải gửi tiền đặt cọc trước vào tài khoản, với số tiền đặt cọc từ 10 - 90 triệu đồng.

Chỉ tính từ cuối năm 2020 đến ngày 29.6, đã có hàng chục người dân trên địa bàn các tỉnh Nam Định, Hải Dương, Quảng Bình , TP.Hải Phòng… chuyển tiền đặt cọc cho Hùng, với tổng số tiền gần 1 tỉ đồng.

Sau khi nhận được tiền, Hùng cắt đứt mọi liên lạc , chiếm đoạt số tiền người dân đặt cọc để chơi cờ bạc và trả nợ.

Tại cơ quan công an, Hùng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Công an TX.Nghi Sơn đang điều tra mở rộng và thông báo cho người dân, ai là nạn nhân của Hùng thì liên hệ với cơ quan công an để được giải quyết.