Côn đồ bịt mặt đập phá ô tô tại Trạm thu phí BOT Bắc Hải Vân

Chiều 19.2, đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết Cơ quan điều tra Công an H.Phú Lộc đã ra quyết định khởi tố hình sự vụ án cố ý làm hư hỏng tài sản đối với phương tiện khi đang lưu thông qua Trạm thu phí BOT Bắc Hải Vân (đóng tại phía bắc hầm Hải Vân, TT.Lăng Cô, H.Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế). Cùng với khởi tố vụ án, Công an H.Phú Lộc cũng đang điều tra, truy tìm nhóm gây rối tại trạm thu phí nói trên.