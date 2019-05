Côn đồ chặn xe chém người ở Di Linh: Truy bắt các nghi can đang lẩn trốn

Chiều 30.4, Công an H.Di Linh (Lâm Đồng) cho biết sáng cùng ngày, Hoàng Bá Đẳng (36 tuổi, ngụ xã Hòa Ninh, H.Di Linh), nghi can cầm đầu trong nhóm côn đồ (8 đối tượng) dùng dao, rựa, mã tấu chặn ô tô BS 49A-249.55 do tài xế Nguyễn Hữu Bằng (27 tuổi, ngụ TP.Đà Lạt) điều khiển đang lưu thông trên QL20, chém trọng thương 1 người trên ô tô, đã đến cơ quan công an đầu thú.