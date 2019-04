Nghi can cầm đầu nhóm côn đồ chặn ô tô chém người ra đầu thú

Bước đầu, tại cơ quan công an, Đẳng khai nhận cùng 7 người khác tham gia vào vụ chặn ô tô đánh người xảy ra tại km 16 (xã Đinh Trang Hòa, H.Di Linh) vào chiều 29.4. Trong đó, Hoàng Bá Đẳng là nghi can cầm đầu và điều động thêm 2 đàn em khác là Phúc (ngụ xã Lộc An, H.Bảo Lâm, Lâm Đồng) và Ngọc (ngụ tại xã Hòa Ninh). Để chặn ô tô đánh người, Phúc tiếp tục điều thêm 2 đối tượng khác. Tương tự, Ngọc cũng điều thêm 3 đối tượng cùng tham gia

Tuy nhiên, hiện Đẳng vẫn chưa cho biết nguyên nhân cả nhóm chặn ô tô chém người.

Hiện, Công an H.Di Linh vẫn đang tập trung điều tra, truy bắt Phúc và Ngọc, đồng thời xác minh, truy bắt các nghi can còn lại để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo nguồn tin từ cơ quan công an, Hoàng Bá Đẳng là đối tượng bất hảo, không có nghề nghiệp ổn định nhưng thích ăn chơi. Đẳng còn nhiều lần ra mặt bảo kê các vụ gây rối, đánh nhau tại địa phương và thuộc diện quản lý của cơ quan công an.

Ảnh: Trùng Dương Hiện trường các đối tượng chặn xe ô tô chém người

Như Thanh Niên đã thông tin, vào khoảng 15 giờ 30 ngày 29.4, ô tô (loại 7 chỗ ngồi) BS 49A - 249.55 do tài xế Nguyễn Hữu Bằng (27 tuổi, ngụ tại P.10, TP.Đà Lạt) điều khiển đang lưu thông trên QL20 theo hướng từ TP.HCM về TP.Đà Lạt. Khi tới đoạn qua km 16, thì bị 1 nhóm côn đồ khoảng 8 đối tượng lạ mặt đi trên nhiều xe máy áp sát dùng dao, rựa và mã tấu chặn đánh.

Lúc bị nhóm côn đồ lạ mặt bao vây chặn đánh, trên ô tô có 7 người. Hậu quả, ông Nguyễn Văn Bình (54 tuổi, ngụ TP.Đà Lạt) bị chém gây thương tích nặng ở bàn tay phải nhập viện cấp cứu.

Lúc này, xe khách giường nằm của nhà xe Long Vân BS 47B - 025.47 do tài xế Trương Thanh Dân (47 tuổi, ngụ Tây Ninh) điều khiển đang lưu thông theo hướng từ TP.Đà Lạt đi TP.HCM đang đổ dốc vào cua, thì tài xế phát hiện ô tô BS 49A - 249.55 dừng giữa đường và bên ngoài có nhiều người bao vây. Thấy vậy, tài xế Dân phải đánh lái qua bên trái đường, rồi không may lao thẳng xuống vực sâu khoảng 5 m. Rất may, lúc lao xuống vực, trên xe khách chỉ có 2 người đều bình an, vô sự.

Hiện, Công an H.Di Linh tiếp tục điều tra, làm rõ vụ chặn ô tô chém người.