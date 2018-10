Chặn nhóm côn đồ Minh 'mã tấu' mang hàng 'nóng' đi thanh toán đối thủ

Theo đó, chiều 17.10, nhận được tin báo của người dân, Công an H.Châu Thành phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang tiến hành kiểm tra hành chính khẩn cấp nhà Phạm Văn Minh (biệt danh Minh "mã tấu”, 31 tuổi, ngụ ấp Thân Đạo, xã Thân Cửu Nghĩa, H.Châu Thành).

Minh "mã tấu" đang làm việc với công an

Ảnh: Công an cung cấp

Tại đây, công an phát hiện và tạm giữ 5 người đang tụ tập, thu giữ 21 dao tự chế , mã tấu…

Qua điều tra, các nghi can khai nhận đã mua số hung khí trên qua mạng. Do có mâu thuẫn với một nhóm khác trên địa bàn, nhóm của Minh "mã tấu" chuẩn bị hung khí đi thanh toán đối thủ thì bị công an phát hiện.