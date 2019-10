Côn đồ 'đại náo' quán nhậu ở Đà Nẵng

đã làm rõ vụ nhóm côn đồ trả thù cho đàn em nhưng chém nhầm nhân viên quán nhậu đứt lìa ngón tay. Ngày 15.10, Công an Q.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) cho biết

Theo điều tra, khoảng 16 giờ ngày 6.9, Xin (chưa rõ lai lịch) uống cà phê đường Hàm Tử (P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn) thì mâu thuẫn với nhóm của Hải Hậu (chưa rõ lai lịch) nên bị nhóm này đánh.

Xin chạy về mách cho nhóm bạn gồm Nguyễn Hồ Ngọc Tú (ngụ Q.Sơn Trà), Lê Đại Long, Nguyễn Hoàng Thanh (cùng 23 tuổi), Nguyễn Viết Khánh Linh, Lê Lý Thành Thư, Nguyễn Minh Tuấn (cùng 16 tuổi), Lê Đức Hoàng Ân (18 tuổi), Nguyễn Ngọc Tuấn Khanh (15 tuổi), Huỳnh Quốc Tây (24 tuổi), Lê Đức Thọ (22 tuổi, cùng ngụ Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) và Tiến Khuê Mỹ (chưa rõ lai lịch).

Khoảng 20 giờ ngày 6.9, cả bọn tập trung đường Võ Như Hưng (P.Mỹ An) để bàn kế hoạch trả thù.

Biết nhóm Hải Hậu gồm 10 người đang nhậu tại quán Bạn Hữu (đường Hoàng Kế Viêm, P.Mỹ An), nhóm Long gồm 12 người đi trên 5 xe máy, mang theo 5 cây kiếm đến quán nhậu Bạn Hữu.

Chưa kịp động thủ, nhóm Long bị Hải Hậu dùng ghế ném từ trong ra. Hai nhóm xông vào hỗn chiến.

Thấy nhóm Long đông hơn, lại có hung khí nên nhóm Hải Hậu chạy tán loạn. Lúc này, nhân viên của quán là Nguyễn Hoàng Tín (27 tuổi, ngụ xã Tiên Lãnh, H.Tiên Phước, Quảng Nam) trốn trong phòng, thì bị Lê Lý Thành Thư (trong nhóm Long) phát hiện, tưởng nhầm là người của nhóm Hải Hậu nên chém 2 nhát.

Long thấy vậy cũng dùng dao trong bếp của quán chém là Nguyễn Hoàng Tín, Ân dùng kiếm chém thêm rồi cả bọn bỏ chạy. Tín nhập viện trong tình trạng đứt lìa ngón tay phải, đa chấn thương đầu, tay…

Theo Công an Q.Ngũ Hành Sơn, vụ trả thù cho đàn em, chém nhầm nhân viên quán nhậu đứt lìa ngón tay này xảy ra chớp nhoáng, số lượng thanh thiếu niên tham gia đông, công an quận mất rất nhiều thời gian xác minh, sàng lọc hơn 100 người mới lần ra các nghi can. Hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ khởi tố tội cố ý gây thương tích.