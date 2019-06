Côn đồ náo loạn khu du lịch biển Hải Tiến

Ngày 23.6, đại tá Lưu Huy Bình, Trưởng công an H.Hoằng Hóa (Thanh Hóa), cho biết đơn vị đang triển khai lực lượng để điều tra làm rõ một nhóm người có hành vi gây rối trật tự công cộng , chặn xe cứu thương xảy ra vào trưa cùng ngày tại khu du lịch biển Hải Tiến (xã Hoằng Tiến, H.Hoằng Hóa, Thanh Hóa).

Bước đầu cơ quan công an xác định, khoảng 12 giờ 45 ngày 23.6, ông T.P.C (ngụ xã Hoằng Tiến, H.Hoằng Hóa) đến nhà hàng Hưng Thịnh 1 (tại khu du lịch biển Hải Tiến).

Sau đó, không hiểu nguyên nhân gì, ông C. đã đánh một phụ nữ là người thân của chủ nhà hàng. Sau khi được can ngăn, ông C. rời đi, nhưng ít phút sau quay lại cùng hàng chục người cả nam lẫn nữ, xông vào nhà hàng gây xô xát khiến 2 thanh niên (là nhân viên nhà hàng Hưng Thịnh 1) bị thương.