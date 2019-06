Khởi tố 3 kẻ côn đồ bắt nông dân qùy giữa nắng

Liên quan vụ 3 nông dân vô cớ bị hành hung , ngày 4.6, Cơ quan CSĐT (Công an H.Cam Lộ) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Tuấn Anh (35 tuổi, trú khu phố 6, phường 1), Nguyễn Công Thọ (32 tuổi, trú khu phố 1, P.Đông Lương, cùng TP.Đông Hà) và Lê Ngọc Huy (23 tuổi, trú xã Tân Thành, H.Hướng Hóa, Quảng Trị) để điều tra hành vi “cố ý gây thương tích” và “cố ý làm hư hỏng tài sản”. Được biết, cả ba bị can đều có tiền án, tiền sự.

Như Thanh Niên đã thông tin, vào lúc 10 giờ ngày 22.5, vợ chồng anh Nguyễn Công Thái (32 tuổi), chị Hồ Thị Thanh Kiều (24 tuổi, trú thôn Thượng Lâm, xã Cam Thành, H.Cam Lộ) ghé trang trại ở thôn Thượng Lâm gần trang trại của bà K. (trú thôn Thượng Lâm) để cho lợn ăn, thì thấy 1 ô tô mang biển số tỉnh Quảng Trị đậu trước cổng. Khi vợ chồng này đến hỏi thăm, thì bị một nhóm 6 người nạt nộ rồi dùng gậy đánh vào đầu, lưng... và bắt cả hai quỳ giữa nắng khoảng hơn 30 phút.

Khi nhóm người này lên xe rời đi, thì anh Nguyễn Thái Hưng (42 tuổi, trú thôn Thượng Lâm) có mặt và đuổi theo. Tuy nhiên, khi xe dừng lại, anh Hưng bị họ kéo lên xe, dùng gối và cùi chỏ đánh, dụi tàn thuốc vào mắt, tai. Đi khoảng 4 km trên QL9, hướng lên H.Hướng Hoá, anh Hưng mới được thả xuống.

Nhận tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị chỉ đạo Công an H.Cam Lộ và các đơn vị liên quan phối hợp điều tra, truy xét nhóm nghi can hành hung người dân. Hiện Công an H.Cam Lộ vẫn đang truy tìm một số người bỏ trốn . Theo lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Cam Lộ, nhóm người nêu trên được ông L.M.T và con trai L.M.Tr (trú Tân Thành, H.Hướng Hoá) nhờ tìm gặp bà K. để đòi nợ rồi xảy ra sự việc.