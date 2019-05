Công an Lâm Đồng nói gì về vụ hai phóng viên bị côn đồ hành hung?

Tại buổi họp báo do UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức chiều 29.5, đại tá Đinh Xuân Huy, Phó giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, thông tin nguyên nhân hai phóng viên (PV) Báo Lâm Đồng và TTXVN bị hành hung tại quán cà phê Cát Tường, TT.Madagui, H.Đa Huoai (Lâm Đồng) là vì trước đó hai phóng viên “ép xe” Nguyễn Đăng Vương và Nguyễn Trí Phương trên đường từ xã Hà Lâm đến TT.Madagui. Ảnh: Lâm Viên Đại tá Đinh Xuân Huy thông tin kết quả điều tra của Công an H.Đạ Huoai

"Kết luận điều tra quá vô lý"

“Đối với vụ việc một số đối tượng đã có hành vi với 2 PV ngày 2.4.2019, theo báo cáo của Công an H.Đạ Huoai, đã xác định 2 đối tượng là Nguyễn Đăng Vương và Nguyễn Trí Phương”, ông Huy nói.

Theo báo cáo của công an Đạ Huoai, quá trình điều tra, 2 người này khai nhận đã đi xe máy cùng chiều với 2 PV từ xã Hà Lâm về TT. Madagui (Đạ Huoai). Hai người này cho rằng bị ép xe nên chặn đánh 2 PV để dằn mặt.

Trước đó, ngày 2.4, khi 2 PV Báo Lâm Đồng và TTXVN trong vai doanh nghiệp (DN) đến Trung tâm Quản lý và khai thác công trình công cộng H.Đạ Huoai (gọi tắt là trung tâm) mua hồ sơ dự thầu công trình xây dựng trụ sở Huyện ủy Đạ Huoai thì cán bộ trung tâm nói hết hồ sơ, hẹn buổi chiều tới.

Khi 2 PV lái ô tô đến quán cà phê Cát Tường thì bị một số người vác bó dao rựa tới quăng cạnh ô tô, sau đó ít phút có 2 người tới chỉ mặt và lao vào hành hung 2 PV trong quán cà phê

PV N.D (TTXVN), người liên quan đến thông tin mà Phó giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đề cập, nói: "Kết luận điều tra của Công an H.Đạ Huoai về hai đối tượng khai nhận do bị ép xe khi đi trên đường từ xã Hà Lâm đến TT. Madagui, sau đó bực tức mới đến hành hung chúng tôi quá vô lý".

PV N.D đề nghị Công an H.Đạ Huoai điều tra, xác minh lại và căn cứ thêm lời khai của anh và PV Báo Lâm Đồng để có kết luận chính xác hơn.

Ngay tại cuộc họp báo, PV N.D đề nghị được nêu ý kiến phản bác lại kết luận điều tra của Công an H.Đạ Huoai với lãnh đạo Công an tỉnh. Tuy nhiên ông Huy cho biết đây là báo cáo của Công an H.Đạ Huoai, nếu PV có nội dung gì khác cần cung cấp, Công an tỉnh sẽ kiểm tra lại để xem xét cụ thể chính xác sau.