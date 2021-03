'Côn đồ nhí' cầm dao phóng lợn 'đại náo' Đất Đỏ: Khởi tố thêm 19 bị can

Ngày 24.3, Công an H.Đất Đỏ (Bà Rịa - Vũng Tàu) tiếp tục truy bắt nhóm “ côn đồ nhí ” cầm hung khí, dao phóng lợn chạy xe máy truy tìm đối thủ hòng "hỗn chiến" khiến nhiều người dân hoang mang, gây dư luận xấu trên địa bàn.

Liên quan đến vụ việc này, Công an H.Đất Đỏ đã bắt giam 4 bị can, cho tại ngoại 15 bị can để điều tra làm rõ về hành vi " gây rối trật tự công cộng ".

Người dân khiếp sợ nhóm “côn đồ nhí” vác hung khí dàn ngang xe tìm đối thủ

Theo điều tra ban đầu, tối 28.1, Nguyễn Trung Hòa (19 tuổi, ngụ TT.Phước Hải) xảy ra mâu thuân với Ngô Tấn Đạo (18 tuổi, ngụ xã Lộc An, H.Đất Đỏ), sau đó 2 bên hẹn nhau hỗn chiến.

Đạo đã nhờ một nhóm “côn đồ nhí” từ 14 - 16 tuổi ở xã Phước Hưng và TT.Long Hải (H.Long Điền) với hơn 10 người và nhóm “côn đồ nhí” từ 14 - 17 tuổi ở xã Long Mỹ và Phước Hội (H.Đất Đỏ) cầm theo dao phóng lợn, hung khí đến tập trung trước trường trung học cơ sở Minh Đạm để tìm nhóm của Hòa hỗn chiến.

Lúc này, nhóm của Hòa gần 10 người điều khiển xe máy cầm theo hung khí đi tìm nhóm của Đạo đánh nhau. Khi đến trước Trường trung học cơ sở Minh Đạm, do thấy nhóm của Đạo quá đông (gần 30 người) nên nhóm của Hòa bỏ chạy.

Nhóm của Đạo cầm hung khí đuổi theo nhưng không kịp nên quay lại cổng trường. Lúc này, thấy lực lượng Công an TT.Phước Hải tuần tra nên nhóm Đạo giải tán.

Khoảng 30 phút sau, nhóm của Hòa tập trung tại đường bờ kè TT.Phước Hải và có thêm 6 người khác cầm theo hung khí đi tìm Đạo để đánh. Trên đường đi, phát hiện Đạo cùng 2 người bạn đi xe máy nên nhóm Hòa đuổi theo. Do xe máy bị ngã nên Đạo cùng 2 người bạn bỏ chạy. Nhóm Hòa đuổi không kịp liền dùng dao tự chế chém vào chiếc xe máy của Đạo. Khi nhóm của Hòa quay về TT.Phước Hải thì gặp Hưng chở Phan Giang (thuộc nhóm của Đạo) cầm theo cây chĩa đang tìm nhóm mình đánh nên nhóm Hòa quay xe lại đuổi đánh Hưng và Phan Giang. Thấy nhóm của Hòa đông người nên Hưng và Phan Giang đã bỏ chạy thoát.

Một thanh thiếu niên trình bày quá trình tham gia gây rối Ảnh: Nguyễn Long

Tối 29.1, nhóm của Hòa và Đạo tiếp tục thách thức đánh nhau. Nhóm của Đạo gồm hàng chục thanh thiếu niên từ 14 -21 tuổi cầm theo hung khí, dao phóng lợn dàn hàng ngang trên các tuyến đường tìm nhóm Hòa đánh. Trên đường đi, nhóm của Đạo đã gây tai nạn giao thông làm một cán bộ Công an H.Đất Đỏ tử vong (Thanh Niên đã thông tin).

Liên quan đến vụ việc này, Công an H.Đất Đỏ cũng đã bắt giam 3 bị can và cho tại ngoại 8 bị can khác để điều tra làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên ngày 24.3, một lãnh đạo Công an H.Đất Đỏ cho biết, vụ án gây rối trật tự công cộng vào ngày 28 và 29.1 đã gây mất an ninh trật tự, gây dự luận xấu trên địa bàn do nhóm "côn đồ nhí" gây ra. Liên quan đến vụ này, đến nay có đến 30 bị can bị khởi tố, trong đó có 7 bị can bị bắt giam.