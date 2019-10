Con gái chủ tiệm vàng bàng hoàng kể chuyện bị kẻ cướp dùng súng K54 cướp tiền

Chiều 9.10, một ngày sau khi xảy ra vụ cướp tại tiệm vàng Lương Oanh (phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh), bà Nguyễn Thị Lý, ở nhà đối diện tiệm vàng bị cướp, vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại: “Tôi thấy người bên tiệm vàng Lương Oanh hô lên: cướp cướp, trong khi một đối tượng đang ôm chiếc ba lô chạy ra xe máy, còn người của tiệm vàng thì đuổi theo, dùng ghế ném”.

“Thấy tên cướp cầm súng lại có vẻ luống cuống, tôi hô lên súng giả đấy không bắn được đâu. Thế nhưng nó lại bắn chỉ thiên 2 phát, khiến mọi người phải tìm nơi ẩn nấp”, bà Lý nói.

Chị Dương Thị Huyền, con gái chủ tiệm vàng Lương Oanh, người trực tiếp "giao dịch" với kẻ cướp, nhớ lại: “Đối tượng vào tiệm mà vẫn đội mũ bảo hiểm và đeo khẩu trang, nói nhờ chuyển tiền vào một số tài khoản nhưng sau đó rút súng chĩa vào phía tôi và yêu cầu đưa tiền”.

Nghi can mang theo súng cướp tiệm vàng Lương Oanh Ảnh cắt từ clip

Theo chị Huyền, tên cướp xông vào tiệm vàng đúng lúc gia chủ đang kiểm đếm tiền mặt, nên khi bị đe dọa đã phải đưa cho đối tượng 4 cọc tiền (khoảng 200 triệu đồng). Lúc này, ngoài chị Huyền, cửa hàng còn có một thợ kim hoàn và một phụ nữ khác.

Sau khi lấy được tiền, tên cướp ra xe để rời đi nhưng loay hoay không mở được khóa nên chị Huyền đã dùng chiếc ghế gấp ném về phía đối tượng, còn kẻ gian chĩa súng vào mọi người để đe dọa. “Khi chị hàng xóm hô lên: súng giả đấy, tôi xông ra định giằng lại ba lô tiền, ngay lập tức hắn bắn 2 phát khiến mọi người đứng tim, công an sau đó nói là súng K54”, chị Huyền kể.

Tuy nhiên, sau khi bắn, tên cướp cũng luống cuống, làm rơi ba lô tiền, khi đang nhặt lại thì bị một tài xế xe bán tải phát hiện sự việc và tông vào. Dù bị ngã nhưng đối tượng vẫn lấy xe máy tẩu thoát, chiếc xe bán tải ngay sau đó đuổi theo tên cướp nhưng không kịp vì đường đông.

Nhận được thông tin vụ việc, Công an thị xã Đông Triều đã có mặt và thu giữ được vỏ đạn súng K54, 1 con dao, 1 bình xịt hơi cay và 1 điện thoại di động.

Đinh Thanh Tùng, nghi can dùng súng cướp tiệm vàng Lương Oanh Ảnh Công an Quảng Ninh cung cấp

Từ chiếc điện thoại tên cướp bỏ lại tại hiện trường cùng thông tin từ camera tại cửa hàng, công an xác định nghi can gây ra vụ cướp là Đinh Thanh Tùng (30 tuổi, đang tạm trú số nhà 40/16, ngõ 37, đường An Đà, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng). Theo hàng xóm của Tùng tại địa chỉ trên, đối tượng này quê ở thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh), mới lấy vợ người Hải Phòng. Nghi can ngày thường hiền lành và sống khá hòa đồng.

Ngay trong tối 8.10, Công an thị xã Đông Triều phát đi thông báo truy tìm nghi can Đinh Thanh Tùng, đồng thời đề nghị tổ chức, người dân không tự ý truy bắt vì đối tượng mang theo vũ khí, rất nguy hiểm.

Nếu có thông tin về đối tượng, người dân cần thông báo ngay cho Công an thị xã Đông Triều theo các số điện thoại: 02033870067 hoặc 09111460266.