Cựu trung úy công an bắn bảo vệ ngân hàng bị khởi tố thêm tội danh

Ngày 7.10, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố bổ sung tội “tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” đối với Đào Xuân Tư (31 tuổi, ngụ xã An Nông, H.Triệu Sơn, Thanh Hóa), người cầm súng xông vào chi nhánh Ngân hàng Vietcombank bắn bị thương một bảo vệ

Khi gây án, Đào Xuân Tư là trung úy, công tác tại Đội xây dựng phong trào Công an H.Triệu Sơn, không phải là thượng úy như thông tin ban đầu.

Trước đó, khoảng 11 giờ 15 ngày 25.7, Đào Xuân Tư bịt mặt, đội mũ bảo hiểm, đi xe máy đến chi nhánh Ngân hàng Vietcombank (tại xã Hải Yến, H.Tĩnh Gia, Thanh Hóa). Bị bảo vệ yêu cầu cởi khẩu trang và mũ bảo hiểm mới được vào trong, Tư rút súng ngắn mang theo bắn một phát xuống nền nhà, một phát trúng đùi trái bảo vệ Phạm Văn Bằng, sau đó lên xe máy bỏ đi.

Ngày 7.8, Tư đã đến cơ quan công an đầu thú và nộp khẩu súng K59 cùng 5 viên đạn và khai nhận toàn bộ hành vi. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Tư về hành vi gây rối trật tự công cộng. Tuy nhiên, Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra động cơ gây án của Tư, nếu đủ căn cứ cấu thành tội 'cố ý gây thương tích' hay 'cướp tài sản' sẽ thay đổi tội danh.