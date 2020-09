‘Con nghiện’ đâm công an xã tử vong rồi bỏ trốn vào rừng

Theo vị lãnh đạo, ngày 14.9, trong lúc lực lượng Công an xã Chiềng Pấc tổ chức truy quét các tụ điểm sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn, Ương đã nhanh chân tẩu thoát.

Khoảng 14 giờ 10 chiều 15.9, anh Quàng Văn Xôm (công an viên xã Chiềng Pấc) cùng Trưởng công an xã Chiềng Pấc đi kiểm tra các tụ điểm thì phát hiện xe máy của Ương dựng ở ven QL6, nên anh Xôm được phân công đứng ở dưới quốc lộ, còn Trưởng công an lên lều để kiểm tra.