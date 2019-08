Con nghiện ngáo đá đại náo khu phố ở Đà Nẵng

Sáng 3.8, Công an Q.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) đưa Phạm Tấn Lực (28 tuổi, ngụ tổ 39, P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn) đi cai nghiện bắt buộc tại Cơ sở xã hội Bầu Bàng (xã Hòa Bắc, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng).

Theo hồ sơ, Lực là người nghiện thuộc diện quản lý tại địa phương, do thường xuyên sử dụng ma túy đá, nên Lực nhiều lần bị ngáo đá, đi quậy phá khu dân cư.

Ngày 26.7, Lực lại “đập đá” dẫn đến ảo giác, nhìn thấy xung quanh có nhiều kẻ thù truy sát mình, nên Lực lấy mã tấu trong nhà ra "nghênh chiến". Lực đại náo khu phố, vác mã tấu đuổi chém mọi người chạy tán loạn. Nhận tin báo từ người dân, Công an Q.Ngũ Hành Sơn đưa lực lượng xuống khống chế.

Mặc dù đã được giải thích, can ngăn nhưng Lực vẫn tưởng lực lượng công an là do... kẻ thù gọi đến, nên cầm mã tấu xông vào chém; tuy nhiên, Lộc đã bị khống chế. Bị áp tải về trụ sở công an, Lực vẫn hung hăng vùng vẫy, sau một đêm tạm giữ, nghi can này mới hồi tỉnh.