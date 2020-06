'Con nợ' giết vợ chồng chủ nợ rồi tự sát: Khởi tố vụ án, triệu tập 5 nghi can

Trưa nay, 22.6, đại tá Tráng A Tủa, Phó giám đốc Công an tỉnh Điện Biên , cho biết liên quan đến vụ án mạng khiến 3 người tử vong ở H.Tuần Giáo (Điện Biên), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để làm rõ tội danh giết người, đồng thời, triệu tập thêm 5 nghi can có liên quan đến vụ án để đấu tranh, lấy lời khai, làm rõ vụ án.