Con nợ ôm 10 tỉ đồng viết đơn gửi công an... xin vắng mặt khỏi địa phương

Bà Cao Thị Th. (58 tuổi, ngụ thôn Trung Hòa, xã Đliê Ya) cho biết vợ chồng bà Đ. mở tiệm cầm đồ ở chợ Đliê Ya, lâu nay có tiếng hiền lành, chăm chỉ, làm ăn khấm khá. Vì vậy, khi nghe bà Đ. hỏi mượn tiền để kinh doanh, đáo hạn ngân hàng, hứa trả lãi suất cao, nhiều người đã tin tưởng cho bà Đ. vay.

Theo bà Th., năm 2017, bà thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vay ngân hàng 300 triệu để cho bà Đ. vay lại. Bà Đ. cam kết khi nào chủ nợ cần tiền, chỉ cần nói trước vài ngày. Nhưng khi bà Th. có việc đến lấy tiền thì bà Đ. viện hết lý do này đến lý do khác để khất nợ

Bà Trần Thị M. (46 tuổi, thôn Tân Thành, xã Đliê Ya) cũng gom 370 triệu cho bà Đ. vay nhằm hưởng lãi suất cao, nhưng khi đòi tiền thì bà Đ. hẹn tới hẹn lui không chịu trả.

Ngày 18.1, nhiều người đến tìm nhà bà Đ. để đòi nợ nhưng không thấy bà Đ., cũng không liên lạc được. Thông tin bà Đ. "mất tích" nhanh chóng lan ra địa bàn xã. Tiếp đó, nhiều người dân tụ tập khu vực chợ Đliê Ya, gần nhà bà Đ., để làm đơn tố cáo gửi đến các cơ quan chức năng.

Chiều 20.1, công an xã đã đến nhà bà Đ. lập biên bản, ghi nhận sự việc.

Ông Mai Thành Trung, Phó trưởng Công an xã Đliê Ya, cho biết mấy ngày trước, công an xã có nhận được đơn xin vắng mặt khỏi địa phương của bà Đ. “Trong đơn vợ chồng bà Đ. cho biết đang nợ khoảng 10 tỉ đồng của bà con nhưng làm ăn thất bát nên chưa có tiền trả. Do lo sợ bà con bức xúc, manh động nên hai vợ chồng xin vắng mặt và sẽ ra trình diện khi cơ quan chức năng yêu cầu”, ông Trung nói.