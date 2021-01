Con vay tiền rồi đi làm xa, mẹ ở nhà phải dọn mắm tôm người lạ ném

Ngày 18.1, một lãnh đạo Công an xã Cư Êbur (TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) cho biết đơn vị đang xác minh, làm rõ tin báo của người dân trên địa bàn về việc bị người lạ ném mắm tôm, tạt sơn vào nhà sau khi người thân vay tiền nhưng chưa trả mà đi TP.HCM làm việc.

Còn theo trình bày của bà H.T.K.O. (thôn 3, xã Cư Êbur), khoảng 1 tháng trở lại đây, gia đình bà đã 8 lần bị người lạ ném mắm tôm, tạt sơn vào nhà để khủng bố tinh thần

Bà O. cho biết hơn 1 tháng trước, có người tìm đến nhà bà để đòi tổng cộng 65 triệu đồng (50 triệu tiền gốc, 15 triệu tiền lãi) mà con trai bà đã vay. Thời điểm đó, con trai bà đã bỏ xuống TP.HCM làm việc.

Sau khi xác minh lại phía con trai là C.H.T.N (22 tuổi) và biết số tiền vay "ngoài xã hội" là thật, bà O. đã trả được 30 triệu đồng. Đối với số tiền còn lại, bà O. xin trả dần vì hoàn cảnh khó khăn , chưa xoay sở được.

Tuy nhiên, người kia liên tục thúc ép đòi nợ và có những lời hăm dọa. Đặc biệt, chỉ trong vòng 1 tháng trở lại đây, nhà bà O. liên tục bị người lạ ném mắm tôm, tạt sơn bẩn vào nhà.

Bà O. kể: “Người ta đến đòi tiền không có giấy tờ gì. Tôi xác minh lại con trai và đã trả được 30 triệu. Số còn lại tôi chưa xoay sở được nên xin người ta trả dần. Thế nhưng, đêm qua (17.1) họ lại đến tạt mắm tôm, sơn bẩn vào nhà tôi. Đây là lần thứ 8 trong vòng 1 tháng gia đình tôi bị khủng bố bằng chất bẩn”.

Cũng theo bà O., trong một lần ném chất bẩn, các đối tượng này còn làm hư hỏng cửa chính ở phòng khách của bà. Do lo sợ, bà đã làm đơn gửi đến Công an xã Cư Êbur để nhờ giải quyết, đảm bảo an toàn cho gia đình.