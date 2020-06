Công an ập vào quán interne, Triệu Quân Sự đưa tay ra: ‘Các anh bắt em đi’

Tối 18.6, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đã bắt giữ được phạm nhân Triệu Quân Sự (29 tuổi, dân tộc Nùng; trú xã Phú Cường, H.Đại Từ, Thái Nguyên), phạm nhân trốn khỏi Trại giam T10 đóng trên H.Bình Sơn, Quảng Ngãi) khi Triệu Quân Sự đang ngồi chơi game tại một quán internet ở con hẻm 155/111 (P.An Mỹ, TP.Tam Kỳ).

Trước khi bị bắt giam và thụ án chung thân tại Trại giam T10, phạm nhân Triệu Quân Sự là bộ đội, cấp bậc binh nhì, thuộc Đại đội 1, Tiểu đoàn 18, Sư đoàn 3, Quân khu 1. Ngày 22.8.2012, phạm nhân này đào ngũ, đến quán cà phê Hương Sen (phố Trường Lâm, Q.Long Biên, TP.Hà Nội), giết chết chủ quán để cướp nhẫn vàng, bông tai vàng. Phạm nhân Sự rất nghiện chơi điện tử. Ngồi chơi game suốt 4 ngày ?

Khoảng 20 giờ ngày 18.6, nhận được tin báo của trinh sát, Công an TP.Tam Kỳ phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam đã ập vào quán internet bắt giữ Triệu Quân Sự. Khi bị bắt Sự rất bất ngờ và không hề có phản ứng gì.

Quán internet ở con hẻm 155/111 (P.An Mỹ, TP.Tam Kỳ) nơi Sự ngồi chơi game 4 ngày liền. ẢNH: NAM THỊNH

Theo thiếu tướng Dũng, hiện Công an TP.Tam Kỳ đang củng cố hồ sơ vụ việc để chuyển cho Bộ Quốc phòng điều tra, xử lý.

Anh M.B.C, nhân viên quán internet nơi Triệu Quân Sự bị bắt khi đang ngồi chơi game cho biết, khoảng 20 giờ, nhiều cán bộ công an ập vào quán để bắt giữ Triệu Quân Sự. Lúc này, tại quán rất đông người đang ngồi chơi internet.

Khi đó, khi Sự ngồi chơi game tại máy tính số 55 của quán, phát hiện công an đi vào, Sự đứng dậy nhưng rồi ngồi xuống. Lúc này, các cán bộ công an đến hỏi Sự tên gì và đề nghị kiểm tra CMND.

Sự khai mình tên Đức Minh và nói không có giấy CMND. Sau một hồi nói quanh co, Sự đưa 2 tay ra và bảo ‘các anh bắt em đi’. Công an yêu cầu tất cả người chơi game ra ngoài, đồng thời bảo Sự ngồi yên tại chỗ...

Theo anh C., Triệu Quân Sự có mặt tại quán vào ngày 14.6, và lập tài khoản có tên DUCMINH để chơi điện tử. “Hằng ngày, thay vì đi ra ngoài ăn thì Sự gọi đồ ăn, nước uống ngay tại quán. Ăn uống xong Sự ở lại quán chơi game xuyên đêm, ngủ lại tại quán suốt 4 ngày liền. Ngoài ra, Sự liên tục đổi máy tính để chơi chứ không ngồi cố định ở một chỗ”, anh C., nói.

Liên tục thay sim để điện thoại

Theo anh C., hai ngày đầu Sự tới quán chơi, mọi người không để ý đến Sự. Tuy nhiên, ngày 17.6, qua nắm bắt thông tin trên báo chí, chủ quán Internet HT nhận ra Sự và đã trình báo cho cơ quan công an.

Chiếc máy tính trong quán internet mà Triệu Quân Sự sử dụng trước khi bị bắt. ẢNH: NAM THỊNH

“Tối 17.6, có 2 cán bộ công an đến quán để "xem mặt" Sự, tuy nhiên lúc đó Sự đã đi ra ngoài. Mỗi khi ra ngoài, Sự đeo khẩu trang và mang kính. Đến khoảng 20 giờ tối 18.6, công an ập vào bắt Sự”, anh C. nhớ lại.

Trong khi đó, chị A. (nhân viên quan internet HT) cho biết, ngày đầu đến quán, Sự bật máy tính lên rồi để đó, chủ yếu dùng điện thoại. Tuy nhiên, những ngày sau đó Sự chủ yếu chơi điện tử và đọc tin tức trên các trang báo.

Chị A. cũng cho rằng, khi vào quán, Sự có nhiều biểu hiện lạ, qua camera và máy chủ của quán các nhân viên luôn quan sát và theo dõi xem sự đang làm gì. Sự có 2 cái điện thoại và nhiều sim. Sự hay thay sim liên tục rồi vào phòng vệ sinh để điện thoại cho ai đó.

Mỗi khi rời quán internet Triệu Quân Sự đeo kính và mang khẩu trang để che mặt. ẢNH: NAM THỊNH

Thượng tá Phạm Trường Sơn, Trưởng công an TP.Tam Kỳ cho hay, theo lấy lời khai ban đầu của Triệu Quân Sự, chiều 3.6, Triệu Quân Sự đang mang án tù chung thân đã trốn khỏi Trại giam T10 (Trại giam Quân sự khu vực miền Trung, Quân khu 5, đóng ở xã Bình Khương, H.Bình Sơn, Quảng Ngãi), rồi trộm một xe máy chạy ra Quảng Nam, lúc chạy ra đèo Hải Vân thì bị CSGT truy đuổi.

Khi đến lưng chừng đèo Hải Vân, Sự bỏ xe chạy vào rừng ẩn nấp và nằm chờ đến tối xuống dọc bờ biển Q.Liên Chiểu vào trung tâm TP.Đà Nẵng. Khi lực lượng chức năng rút quân thì Sự đã quay xuống trung tâm Đà Nẵng rồi đi bộ về TP.Hội An (Quảng Nam). Tiếp đó, Triệu Quân Sự đi bộ dọc tuyến đường ven biển 129 từ Hội An vào đến TP.Tam Kỳ rồi vào ngồi chơi điện tử.