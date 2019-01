Công an Biên Hòa khởi tố 7 bị can hoạt động tín dụng đen

Ngày 30.1, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam hai tháng đối với 7 bị can: gồm Nguyễn Văn Út (32 tuổi, ngụ Hà Nội; Bùi Văn Đạt (26 tuổi), Nguyễn Trung Tín (30 tuổi), Dương Thanh Sang (18 tuổi, cùng ngụ Hòa Bình; Nguyễn Ngọc Quang (32 tuổi), Nguyễn Đức Hải (26 tuổi, cùng ngụ Hải Dương và Nguyễn Văn Doanh (26 tuổi, ngụ Nam Định) để điều tra về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, quy định Điều 201, Bộ luật Hình sự.

Trước đó, vào tối ngày 17.1, qua tuần tra kiểm soát, Công an P.Trảng Dài (TP.Biên Hòa) phát hiện các bị can trên có mặt tại một căn nhà ở KP.4C (P.Trảng Dài) có dấu hiệu bất minh nên đã tiến hành kiểm tra hành chính.

Lực lượng công an phát hiện nhiều giấy tờ như CMND, sổ hộ khẩu, hợp đồng vay nợ…. Nhận thấy những người này có dấu hiệu hoạt động tín dụng đen , công an phường đã đưa tất cả về trụ sở làm việc, sau đó bàn giao cho Công an TP.Biên Hòa điều tra làm rõ.

Qua điều tra ban đầu, Công an TP.Biên Hòa xác định băng nhóm này đến Đồng Nai hoạt động từ tháng 3.2018, với hình thức cho vay trả góp với "lãi suất cắt cổ" 40%/tháng.

Để qua mặt cơ quan chức năng, hơp đồng vay nợ được đổi thành hợp đồng mua bán điện thoại di động. Tính tới thời điểm bị bắt giữ, có 570 hợp đồng mua bán điện thoại trả góp giữa băng nhóm này với các con nợ được lập ra, với số tiền vay hàng trăm triệu đồng.