Công an Bình Phước triệt phá nhóm 'quý bà' cho vay nặng lãi

Ngày 13.1, Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh Bình Phước

cho biết đơn vị này vừa phối hợp triệt phá một đường dây cho vay nặng lãi, tổ chức đánh bạc tại ấp Địa Hạt, xã Thanh An, H.Hớn Quản. 5 nghi can bị tạm giữ, đều là phụ nữ, để điều tra các hành vi “

Trước đó, hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an gồm lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bình Phước bất ngờ đột kích vào nhà Nguyễn Thị Thanh Mai (43 tuổi, ấp Địa Hạt, xã Thanh An), bắt quả tang Mai đang nhận số tiền gần 30 triệu đồng, là tiền lãi và nợ gốc, của 2 người vay cùng một số sổ sách ghi chép về hoạt động cho vay tiền nặng lãi.

Thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Mai, công an tiếp tục thu giữ 17 cuốn sổ ghi chép các nội dung cho vay, mượn tiền, 2 điện thoại di động có nhiều tin nhắn và hình ảnh thể hiện hành vi ghi số đề.

Công an sau đó đồng loạt tiến hành kiểm tra tại nhà Nguyễn Thị Thúy Hiền (46 tuổi); Nguyễn Thị Hồng Vân (28 tuổi); Nguyễn Thị Thanh Thủy (45 tuổi); Nguyễn Thị Hà (31 tuổi, đều ngụ xã Thanh An), thu giữ thêm nhiều tài liệu có liên quan đến hành vi đánh bạc và hoạt động cho vay tiền nặng lãi.

Bước đầu, qua sổ sách, tài liệu thu giữ được, công an xác định đã có hàng trăm lượt người vay với số tiền hàng tỉ đồng. Nhiều con nợ khi "dính” đến nhóm tín dụng đen này đã không thể dứt ra được. Mặc dù phải bán nhà, đất cùng tài sản để trả, nhưng vẫn không hết nợ, thậm chí có người phải bỏ xứ ra đi vì các khoản “lãi mẹ đẻ lãi con”.

Hiện nay, Công an tỉnh Bình Phước đang tạm giữ Nguyễn Thị Thanh Mai, Nguyễn Thị Thúy Hiền, Nguyễn Thị Hồng Vân, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Thị Thanh Thủy để tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc.

Công an tỉnh Bình Phước cũng đang thông báo ai là nạn nhân của nhóm cho vay nặng lãi này cần liên hệ ngay với Phòng Cảnh sát hình sự để được hỗ trợ giúp đỡ.