Công an Bình Thuận sẽ khởi tố vụ án sai phạm đất đai tại Mũi Né

Chiều 17.7, tại buổi họp báo định kỳ do UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức, trả lời câu hỏi của PV Báo Thanh Niên xung quanh các sai phạm đất đai xảy ra tại P.Mũi Né do vợ chồng Trần Thị Ngọc Nữ (33 tuổi) và Trần Văn Đoàn (44 tuổi, cùng thường trú ở TP.HCM) thực hiện, Công an Bình Thuận cho biết sẽ khởi tố vụ án “vi phạm các quy định về quản lý đất đai” xảy ra tại KP.Long Sơn, P.Mũi Né, TP.Phan Thiết. Báo Thanh Niên đã có loạt bài phản ánh hồi tháng 5.2020 về vụ sai phạm này.