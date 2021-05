Công an Cần Thơ bỏ phiếu sớm để tăng cường bảo vệ bầu cử

Ngày 20.5, được sự cho phép của Hội đồng bầu cử quốc gia , gần 2.000 cử tri là công an TP. Cần Thơ tổ chức bầu cử trước 3 ngày so với ngày toàn quốc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP.Cần Thơ đã đến kiểm tra việc bầu cử sớm tại tổ bầu cử số 19 Công an TP.Cần Thơ.

Theo Đại tá Võ Văn Thăng, Phó Giám đốc Công an TP.Cần Thơ , đơn vị có 5 tổ bầu cử được Hội đồng bầu cử quốc gia cho phép bầu cử sớm, gồm: Công an TP.Cần Thơ (tổ bầu cử số 19); Công an Q.Ninh Kiều (tổ bầu cử số 10); Công an Q.Bình Thủy (tổ bầu cử số 15); Công an Q.Cái Răng (tổ bầu cử số 9); Công an Q.Ô Môn (tổ bầu cử số 24).