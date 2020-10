Công an điều tra phụ huynh vào lớp tát trẻ mầm non

Ngày 1.10, Công an TP.Lào Cai (tỉnh Lào Cai ) cho biết ngay sau khi nhận được đơn trình báo sự việc của chị Trương Thị Hồng Nhung (ngụ đường Hoàng Liên, P.Cốc Lếu, TP.Lào Cai) có con gái là P.T.B.A (2 tuổi) bị hành hung ở lớp D2 Trường mầm non Trumpkids (số 357 Nhạc Sơn, P.Cốc Lếu), Công an TP.Lào Cai đã điều tra vụ việc và xác định người hành hung cháu B.A là Hoàng Văn Hùng (32 tuổi, trú khu chung cư Teco, P.Kim Tân, TP.Lào Cai), bố của học sinh H.C.T học cùng lớp D2.